Drake s’occupe-t-il des filles mineures ? 6 fois Drake aurait soigné de jeunes filles

Est-il temps d’annuler Drake ? Ou, puisque « annuler la culture » ​​est une sorte de peine de prison fictive, est-il temps de tenir Drake responsable de ses actes ? Peut-être boycotter sa musique ?

Non, je ne parle pas du fait que son récent album, « Certified Lover Boy », était au mieux de milieu de gamme. Je fais référence à son histoire présumée et à ses allégations concernant le toilettage de jeunes filles ou de femmes mineures en tant qu’homme adulte – maintenant âgé de 35 ans.

Au cas où vous auriez oublié toutes les fois où le rappeur canadien a été accusé d’avoir soigné des filles mineures, nous avons rassemblé les occasions les plus infâmes.

Voici 6 fois où Drake aurait soigné des filles mineures.

1. Concert du théâtre Ogden à Denver, Colorado, 2010

Le 17 mai 2010, Drake s’est produit au Ogden Theatre de Denver, Colorado, au début de sa carrière.

Il avait sorti des singles pour son premier album, « Thank Me Later », mais avait tellement de chansons de sa mixtape, « So Far Gone », qu’il interpréterait lors de sa tournée promotionnelle. La tournée allait finalement relancer sa carrière après avoir signé avec le label de musique Young Money.

Pendant le concert, Drake a appelé un fan sur scène pendant un intermède et a commencé à l’embrasser dans le cou et à la serrer dans ses bras par derrière, avant de dire qu’il était « emporté » et de lui demander quel était son âge.

Elle a répondu qu’elle avait 17 ans – ce qui dans le Colorado est l’âge légal du consentement – ce à quoi Drake a répondu: « Je ne peux pas encore aller en prison, mec », et a arrêté de faire ce qu’il faisait.

Cependant, il a continué, disant qu’il ne savait pas s’il devait se sentir coupable ou non, mais qu’il s’était amusé, et l’a renvoyée de la scène avec un baiser sur la joue.

En 2010, cela ressemblait à un malentendu anodin. Drake avait 24 ans à l’époque et au tout début de sa carrière, mais cela deviendrait bien pire plus tard.

2. « Fête du 16e anniversaire » de Kylie Jenner, 2013

En 2013, Kim Kardashian et Kanye West se sont arrangés pour que Drake se produise au Sweet 16 de Kylie Jenner, une surprise dont elle n’avait aucune idée.

Drake avait 27 ans à l’époque, mais cela n’a pas empêché les rumeurs et les spéculations selon lesquelles le couple se voyait dans les coulisses.

Les rumeurs ont reçu un peu plus de crédibilité en raison du fait que Kanye West a récemment expliqué comment Drake avait couché avec Jenner derrière son copain, Travis Scott, dans le dos.

Non seulement cela, mais pendant longtemps, Jenner et le rappeur Tyga ont commencé à se voir avant qu’elle n’atteigne l’âge légal et n’annonce officiellement leur relation.

3. Bella Harris et la tournée Summer Sixteen avec Future, 2016

En 2018, Vice a publié un article rapportant que Drake sortait avec un mannequin de 18 ans nommé Bella Harris, qui est également la fille du légendaire producteur de musique Jimmy Jam.

Drake avait 31 ans à l’époque, mais si cela ne soulève pas assez de sourcils ou de drapeaux rouges, découvrir quand les deux se sont rencontrés le fera certainement.

Harris et Drake se sont rencontrés lors de la tournée « Summer Sixteen » du rappeur avec un autre rappeur Future en 2016 pour promouvoir leur album collaboratif, « What A Time To Be Alive ». À l’époque, Harris avait 16 ans (comme c’est ironique) et Drake en avait 29.

Photo : Instagram.com/bellabharris

Dans une publication Instagram qui a depuis été supprimée, Drake est vu comme étant très proche et maniable avec Harris, ce qui amène les gens à l’appeler « effrayant » et à spéculer sur l’histoire du couple.

Page Six a rapporté que Drake avait loué un restaurant pour dîner en privé avec quelqu’un dont beaucoup pensaient être Harris, mais le mannequin a ensuite démenti ces affirmations sur Instagram en affirmant qu’elle avait passé le week-end à travailler à New York.

4. Jorja Smith et le morceau Scorpion « Jaded », 2017

Drake n’a jamais été l’artiste à sortir et à dire exactement de qui parlent ses chansons. En fait, sa chanson phare, « Best I Ever Had », a commencé avec des paroles qui font exactement référence à cela et à la façon dont les femmes pensent souvent que ses chansons les concernent.

« Vous savez, beaucoup de filles pensent / Je pense que mes chansons parlent d’elles, mais / Il ne faut pas confondre / Celle-ci est pour vous », a-t-il déclaré au début de l’instrumental.

Cependant, de nombreuses personnes pensent que la chanson « Jaded » de son album de 2018, « Scorpion », parle de la chanteuse anglaise Jorja Smith, qui avait 10 ans de moins que lui lorsqu’ils étaient censés sortir ensemble en 2017.

Elle avait 19 ans et il avait 30 ans quand la rumeur disait qu’ils sortaient ensemble, ce qui, bien que toujours légal, correspond à l’étrange expérience de Drake à courir après des femmes beaucoup plus jeunes que lui.

Les gens pensent également qu’une ligne du dernier disque de cet album, « March 14 », qui parle de son fils Adonis, concerne également Smith. « J’ai fait tatouer ce 11 pour quelqu’un, maintenant c’est le vôtre », fait référence à l’anniversaire de Smith, qui est le 11 juin.

Drake semble aimer faire référence aux anniversaires des gens, ce que nous reviendrons un peu plus tard.

5. 18e anniversaire de Billie Eilish et textes de Drake, 2019

Billie Eilish, née en décembre 2001, a posté sur Instagram le 17 décembre 2019, la veille de son anniversaire, avec la légende « 18 demain ».

Apparemment, certains jokers ont pensé qu’il serait hilarant de modifier une capture d’écran de la section des commentaires pour inclure un commentaire du compte Instagram de Drake, @champagnepapi, qui disait « J’ai attendu », avec un emoji de streamers et un autre avec un chaud, visage en sueur.

Alors que tout le monde dit que ce n’est pas réel et que l’image est falsifiée, la blague est venue d’une interview qu’Eilish a faite plus tôt cette année-là avec Vanity Fair où elle a parlé du rappeur superstar.

« Drake est comme le mec le plus gentil à qui j’aie jamais parlé », a-t-elle déclaré en parlant des personnes célèbres qui la suivent sur Instagram. « Je veux dire, je lui ai seulement envoyé un texto, mais il est tellement gentil. »

Bien sûr, tout le monde a immédiatement sauté sur cette interview et a appelé Drake, qui avait 33 ans à l’époque, effrayant.

« Tout le monde est si sensible. Un adulte ne peut pas être fan d’un artiste ? a-t-elle déclaré dans une interview à Vogue l’année dernière. « Il y a tellement de gens dont Internet devrait s’inquiéter davantage. Genre, vous allez vraiment dire que Drake est effrayant parce qu’il est un de mes fans, et ensuite vous allez voter pour Trump ?

Le scepticisme des fans vient également du comportement de Drake avec la célèbre actrice Millie Bobby Brown, en 2017-18.

6. « Hawkins Very Own » Millie Bobby Brown et Drake parlent de garçons, 2017

Le « 6 God » lui-même a rencontré « Eleven », joué par Millie Bobby Brown, de la série télévisée à succès « Stranger Things », en 2017 et l’a commémoré avec une publication sur Instagram.

Le message était sous-titré « Hawkins Very Own », faisant un jeu de mots avec le nom de son label, « October’s Very Own », puisque son anniversaire est en octobre.

À l’époque, il avait 31 ans et elle 13, donc au lieu de considérer automatiquement Drake comme un prédateur d’enfants, tout le monde pensait qu’il était un fan de la série et voulait prendre une photo avec elle.

Un an plus tard, cependant, alors que Brown était interviewée par Access aux Emmy Awards 2018, elle a parlé un peu plus de son amitié avec Drake.

« Je l’aime. Je l’ai rencontré en Australie et il est honnêtement tellement fantastique et un grand ami et un grand modèle », a-t-elle déclaré à propos du rappeur. « Nous venons d’envoyer un texto l’autre jour et il m’a dit ‘Tu me manques tellement’ et j’étais comme ‘Tu me manques plus !' »

On ne sait pas pourquoi Drake dit à une fille de 14 ans qu’il lui manque en tant qu’homme de 32 ans, mais cela devient un peu plus étrange.

Lorsqu’on lui a demandé quel genre de conseils il lui donnait et à propos de quoi, Brown a répondu : « À propos des garçons, il m’aide. Ouais ouais ouais, il est génial, il est merveilleux, je l’aime.

L’interviewer a poussé plus loin, demandant à Brown quel est son conseil avec les garçons, et elle dit: « Vous savez, cela reste dans les messages texte. »

Cette interview a soulevé beaucoup de sourcils et d’inquiétudes chez les gens, surtout compte tenu de son histoire déjà instable.

Brown, bien sûr, a répondu aux allégations de la même manière que Eilish réagirait quelques années plus tard.

« [You] les gars sont bizarres… pour de vrai », a-t-elle écrit dans son histoire Instagram à propos de la presse qui a écrit sur son amitié avec le rappeur. « J’ai la chance d’avoir des gens de l’entreprise qui prolongent leur temps pour m’aider à faire avancer ma carrière et m’offrir leur sagesse et leurs conseils. Je suis très chanceux d’avoir des gens incroyables dans ma vie.

Toutes ces allégations ont nui à une petite partie de la carrière de Drake et ont éloigné beaucoup de gens de la musique du rappeur, mais jusqu’à présent, rien n’a été corroboré ou prouvé.

Peut-être que Drake a juste beaucoup d’amis, mais personne ne connaît vraiment la vérité à part lui.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.