Drake reçoit une autre fuite alors que “Come Back To Me” Surfaces Online

C’est la saison pour une autre fuite de Drake. On ne sait pas si Drizzy tombera de Garçon amoureux certifié comme cadeau de vacances à ses millions de fans, mais en attendant, il semble que nous ayons encore une autre fuite du magnat OVO. Nous avons vu que les morceaux de Drake ont mystérieusement fait surface au fil des ans, mais il y a eu une hausse en 2020. Les morceaux incluent “Rollin”, “Don’t Let Me Fall Asleep” avec PartyNextDoor, “Stay Down” avec Busta Rhymes, un piste de référence pour Dr. Dre’s Détox, une collaboration avec Roddy Ricch, et plus récemment en juin, «Sound 42 / Need Me».

Mercredi 25 novembre, un autre morceau inédit de Drake intitulé “Come Back To Me” est soudainement apparu sur diverses plateformes de médias sociaux. “C’est bon, dis que tu as fait une erreur / Tu m’aimes, l’amour ne s’efface pas / C’est bon, d’accord de me manquer, “Drake chante sur le morceau à combustion lente et amoureuse. Les fans se sont réunis sur les réseaux sociaux pour deviner quand celui-ci a été enregistré et pour quel album, mais nous laisserons cela à vous de décider.

Nous savons que vous êtes déçu que nous ne partagions pas “Come Back To Me” ici, mais vous n’aurez aucun mal à trouver la chanson sur Twitter ou SoundCloud.