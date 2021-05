Drake recevra le prix de l’artiste de la décennie aux Billboard Music Awards 2021

ELIPSON MUSIC SYSTEM BT- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Le Music Center BT HD est la nouvelle version de l'amplificateur Elipson. Maintenant habillé de noir, il répond aux dernières exigences audiophiles en termes de puissance, de son et de connexions. Un appareil livré avec le module Chromecast destiné à devenir le cœur de votre maison connectée. Le Music center BT HD est la dernière version de l'amplificateur Elipson. Habillée de noire, cette version répond à des critères exigeants. Conçu en classe D, il est toujours doté de la technologie ICE Power . Il développe une puissance confortable de 2X120 Watts sous 4 Ohms et offre de multiples possibilités de connexions. En plus des borniers classiques et des entrées RCA ont trouve une entrée numérique optique, un port USB ainsi qu'une sortie pré-out compatible avec un amplificateur de puissance. Il offre aussi la possibilité de connecter un caisson de grave avec une sortie SUB. Cette dernière