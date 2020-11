Drake obtient l’approbation d’Obama pour Barack Biopic

Si et quand vient le temps Barack Obama pour faire un biopic sur lui, l’ancien président des États-Unis serait heureux d’être joué par Drake. Bien que Drake soit mieux connu en tant que rappeur en raison de son immense succès dans la musique, les fans sauront qu’il a fait ses débuts en tant qu’acteur, apparaissant dans un rôle de premier plan dans Degrassi: la nouvelle génération. Il est également apparu sporadiquement dans d’autres rôles de films, y compris des camées dans Anchorman 2: La légende continue et Pensez aussi comme un homme.

Dans une récente interview pour 360 avec Speedy Morman, Obama a parlé d’un biopic potentiel sur sa vie. Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il accepterait que Drake le joue dans le film, le 44e président a félicité l’acteur et le musicien, donnant apparemment le feu vert possible.

« Je vais dire ceci, Drake semble être capable de faire tout ce qu’il veut. Je veux dire, c’est un frère talentueux et talentueux. Donc, si le moment vient et qu’il est prêt … »

Lorsqu’on lui a demandé directement si Drake avait le sceau d’approbation d’Obama, Barack avait également ceci à dire.

«Drake a, plus important encore, je pense, le sceau d’approbation de ma famille. Je soupçonne que Malia et Sasha seraient très bien avec ça.

Le fait de parler de Drake jouant Obama dans un film remonte à 2010 lorsque Drake s’est personnellement porté volontaire pour jouer le rôle, si un projet devait être lancé de sitôt.

« J’espère que quelqu’un fera bientôt un film sur la vie d’Obama parce que je pourrais le jouer », a déclaré Drake à l’époque. «Je regarde toutes les adresses. Chaque fois que je le vois à la télé, je ne change pas de chaîne, je fais vraiment attention et j’écoute les inflexions de sa voix. Si vous demandez à quelqu’un qui me connaît, je suis plutôt doué pour les impressions . Lentement mais sûrement, je ne suis pas en mode étude parce que personne ne m’a appelé à propos de quoi que ce soit, mais je fais juste attention alors quand le jour vient je ne me bouscule pas pour apprendre à parler comme lui. «

Bien qu’il n’ait pas encore eu de biopic axé spécifiquement sur toute sa vie et sa présidence, Obama a été décrit à plusieurs reprises par d’autres acteurs dans le passé. Plus récemment, il a été joué par Kingsley Ben-Adir dans la série limitée Showtime The Comey Rule. Il a également été joué par Parker Sawyers dans le drame romantique de 2016 Southside avec vous aux côtés de Tika Sumpter dans le rôle de Michelle Obama, le film se plongeant dans le premier rendez-vous du célèbre couple en 1989. Sur Saturday Night Live, il a été représenté dans des croquis par Fred Armisen, Jay Pharoah et même Dwayne « The Rock » Johnson pour un sketch intitulé « The Rock Obama ».

Pendant ce temps, Drake s’est davantage concentré sur sa musique que sur sa carrière d’acteur ces dernières années. Son sixième album studio, Garçon amoureux certifié, devrait sortir en janvier 2021 via OVO Sound and Republic Records. L’album comprend le premier single « Laugh Now Cry Later », avec Lil Durk. Un clip officiel de la chanson est sorti en août. Cette nouvelle nous vient de Complex.