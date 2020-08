Drake Hollow rejoint le Game Pass

Le mois d’août se termine mais le catalogue Xbox Game Pass ne cesse de s’agrandir et ajoute aujourd’hui un nouveau titre: Drake creux. La dernière version de The Molassess Flood a été annoncée pour la fin du mois de juillet et a été retardée indéfiniment jusqu’à aujourd’hui.

Le jeu nous placera dans un monde très similaire au nôtre mais beaucoup plus étrange appelé Le creux et notre mission sera de protéger Drakes, une espèce végétale constamment menacée par des bêtes assez terrifiantes. Pour cela, nous devrons utiliser notre ingéniosité et notre créativité.

Construction, défense et exploration, un bon combo à Drake Hollow

Explorer, construire et défendre sont quelques-unes des activités que nos créatures protégées exigeront, mais en plus de cela, ces êtres auront besoin de nous pour les nourrir et les donner à boire, comme s’ils étaient réels. tamagotchis. Oh, ils exigent également que nous leur donnions un bon endroit pour dormir et que nous essayions de ne pas trop s’ennuyer, car l’ennui peut aussi les tuer.

Forrest Dowling, PDG de Le déluge de mélasse, Je déclare que:

«Drake Hollow offre aux joueurs la possibilité de vivre quelque chose de vraiment unique dans le monde des jeux vidéo: l’opportunité de prendre soin de bien plus que de nous-mêmes.. Notre objectif était de créer une expérience de jeu qui vibre du cœur, à la fois musicalement et visuellement engageante, et avec un gameplay solide comme le roc. Nous espérons que les joueurs trouveront Drake Hollow aussi amusant et unique que nous l’imaginons. “

Le jeu est désormais disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass.