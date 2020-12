Drake est de retour dans la salle de sport alors qu’il se prépare pour « Certified Lover Boy »

Après avoir été à terre après une opération au genou signalée, Drake est de retour.

Son genou est en voie de guérison, ce qui signifie que Drizzy est de retour sur ses pieds. Au cours du dernier mois environ, Drake a partagé quelques images de lui-même qui montraient qu’il se remettait toujours d’une opération au genou signalée qui l’avait alité pendant un certain temps. Le rappeur a annoncé que la sortie de Garçon amoureux certifié est à l’ordre du jour, il est donc temps pour OVO et le reste de l’équipe de Drake. Des messages récents de Drake ont montré qu’il était debout et qu’il marchait, et maintenant qu’il a posté quelques vidéos de lui-même dans le gymnase, il semble qu’il ne déconne pas. Dans les vidéos qu’il a partagées sur Instagram, Drizzy semble utiliser une machine comme un SkiErg – une machine d’entraînement qui imite les mouvements de l’utilisation de bâtons de ski sur les pistes. Alors que Drake remet son corps droit et serré à temps pour CLB, le rappeur aurait dissipé les rumeurs déclenchées par son ami Odell Beckham Jr. Il semble qu’OBJ pensait qu’il remuerait le pot en révélant CLBLa date de sortie de la société est le 1er janvier 2021. Cependant, DJ Akademiks a déclaré que Drake l’avait contacté pour nier les allégations d’OBJ. Nous devrons attendre et voir qui a raison. Regardez la vidéo d’entraînement de Drake ci-dessous.