Drake conteste la date de sortie du « Certified Lover Boy » d’OBJ: rapport

Odell Beckham Jr.est de bons amis avec Drake, alors quand la star du football a annoncé au monde que l’album du rappeur superstar sortirait le 1er janvier 2021, nous avons tous écouté. « Lover Boy abandonne 2021 », a déclaré OBJ lors d’une récente interview. « Drizzy, je t’ai eu, mec. Sortie le 1er janvier 2021. Quand la balle tombe, l’album tombe. » Ses commentaires ont été inspectés de tous les coins et, selon le vérificateur DJ Akademiks, qui prétend avoir parlé à Drake lui-même de la révélation, cette date était censée être le plan mais, en raison de son rétablissement actuel d’une blessure à la jambe, il l’a repoussé plus tard ce mois-là. « Drake m’a contacté et m’a confirmé que malgré ce que disait Odell Beckham Jr … le 1er janvier 2021 n’est pas la date de sortie de Certified Lover Boy », a écrit Ak sur Twitter. « Il annoncera la date correcte le moment venu. » Il a poursuivi, expliquant que sa blessure est à blâmer pour avoir effacé le plan de date de sortie d’origine. « Selon Drake, le 1er janvier 2021 était la date de sortie de ‘Certified Lover Boy’ avant qu’il ne se blesse … alors OBJ pensait probablement que c’était toujours la date … ce n’est pas le cas », a précisé Akademiks. Heureusement, l’album devrait encore sortir en janvier 2021. Nous devrons tous rester patients pour plus d’informations sur la date exacte.

Kevin Winter / Cependant, nous sommes prêts pour de la bonne musique dans les prochaines semaines, à commencer par la sortie fraîchement annoncée du très attendu de Kid Cudi. Homme sur la lune 3 ce vendredi.