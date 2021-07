Drake Bell révèle qu’il a un fils après avoir plaidé coupable de tentative de mise en danger d’enfants

Drake Bell révèle qu’il a un fils après avoir plaidé coupable de mise en danger d’enfants. Photo : Janice Ogata/MediaPunch, Tasia Wells/WireImage







Drake Bell et sa femme Janet Von Schmeling sont mariés en privé depuis trois ans.

Drake Bell vient de confirmer qu’il est marié et que lui et sa femme, Janet Von Schmeling, ont désormais un bébé ensemble.

En juin 2021, Drake Bell a été arrêté et accusé de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs. L’acteur de Nickelodeon a d’abord plaidé non coupable devant le tribunal. Il a déposé une caution et a accepté de mettre fin à tout contact avec sa victime présumée après sa libération. Cependant, Drake a depuis plaidé coupable aux deux chefs d’accusation et accepté un accord de plaidoyer.

Maintenant, Drake a révélé qu’il était marié depuis trois ans et que sa femme venait de donner naissance à leur premier fils.

LIRE LA SUITE: Drake Bell plaide coupable de tentative de mise en danger d’enfants

Drake, qui a récemment changé son nom public en Drake Campana, a déménagé au Mexique et a commencé à chanter en espagnol, a parlé de la nouvelle dans un tweet espagnol. Le tweet traduit se lit comme suit: « En réponse à diverses rumeurs qui sont incorrectes, je suis marié depuis près de trois ans et nous avons la chance d’être les parents d’un fils merveilleux. »

Il a ensuite ajouté: « Merci beaucoup à tous mes fans du monde entier pour vos bons voeux. »

Como respuesta a varios rumeurs que son incorrectos, yo hemos estado casados ​​por casi 3 años, y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo.

Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos. – Drake Campana (@DrakeBell) 30 juin 2021

Drake attend actuellement son audience de détermination de la peine le 12 juillet. Après avoir plaidé coupable de mise en danger d’enfants, Drake risque jusqu’à 18 mois de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 €. Pendant ce temps, sa deuxième accusation pourrait entraîner six mois de prison et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 €.

le New York Times rapporte que les accusations concernent la relation de Drake avec une fille de 15 ans qu’il a rencontrée en ligne et l’affilié de NBC KXAN a depuis signalé que Drake avait eu une conversation inappropriée, et parfois sexuelle, avec la fille.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂