Drake Bell révèle que nous étions tous en train de chanter de mauvaises paroles pour Drake et Josh Song

Bell Casque Intégral Bell Broozer Cranium XL 61-62cm

Une combinaison incroyable d'attitude, de style et de fonctionnalité fait du Bell Broozer un véritable gagnant. Il possède une double homologation jet et intégral. La mentonnière amovible et la visière rétractable rendent le Bell Broozer prêt à tout. Combinez cela avec la coupe Bell que nous aimons tous et un poids plume de seulement 1350 grammes, et vous obtenez un casque vraiment performant.Caractéristiques : • Calotte légère en LG® PC/ABS• Ventilation ajustable sur le haut de la calotte et sur la mentonnière• EPS double densité• Mentonnière amovible pour une polyvalence 2 en 1• Visière Nutrafog II™ anti-buée, anti-rayures et protection UV• Visière rétractable• 3 tailles de calotte et 3 EPS pour un ajustement personnalisé• Compatible avec le port de lunettes• Intérieur lavable• Jugulaire rembourrée avec boucle micrométrique Quick-Release• Visière fumée extra incluse• Poids à partir de 1350g (+/- 50g)• Homologué ECE 22-05.