La victime de Drake Bell a accusé Bell de l’avoir soignée dès l’âge de 12 ans et de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 15 ans.

Drake Bell a été officiellement condamné à deux ans de probation après avoir plaidé coupable de tentative de mise en danger d’enfants.

En juin 2021, Drake Bell a été arrêté et accusé de tentative de mise en danger d’enfants et de diffusion d’informations préjudiciables aux mineurs. L’acteur de Nickelodeon a d’abord plaidé non coupable devant le tribunal. Il a déposé une caution et a accepté de mettre fin à tout contact avec sa victime après sa libération. Cependant, Bell a depuis plaidé coupable aux deux accusations et accepté un accord de plaidoyer.

Maintenant, Bell a reçu sa peine officielle et sa victime a fait une déclaration sur la manière dont il l’a blessée.

Drake Bell condamné à deux ans de probation pour tentative de mise en danger d’un enfant. Photo : imageSPACE/MediaPunch, @drakebell via Instagram

Bell a comparu pratiquement devant un tribunal de Cleveland lundi et a été condamné à deux ans de probation. Il est également tenu de faire 200 heures de travaux d’intérêt général et interdit toute forme de contact avec la victime. Cependant, Bell n’est pas tenu de purger une peine de prison malgré ses crimes.

Lors de l’audience, la victime de Bell, qui a maintenant 19 ans, a parlé des abus qu’elle a subis. Elle a qualifié la femme de 35 ans de « la quintessence du mal » et a accusé l’acteur de l’avoir soignée dès l’âge de 12 ans et de l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 15 ans.

Elle a expliqué: « J’ai choisi d’écrire cette déclaration parce que je veux que justice soit rendue plus que tout. La seule fois où l’accusé a comparu devant le tribunal en personne était le 3 juin pour sa mise en accusation, avant que les médias ne découvrent le Il a comparu devant le tribunal aujourd’hui sur Zoom au lieu de comparaître en personne. Cela ne me surprend pas et montre à quel point il est lâche, mais je ne suis pas un lâche. «

La victime a également expliqué que Bell lui aurait envoyé des photos de ses organes génitaux et a déclaré: « Il calculait. Il s’est attaqué à moi et m’a agressé sexuellement. C’est un monstre et un danger pour les enfants. Jared Drake Bell est un pédophile et c’est son héritage. » Elle a également déclaré qu’elle avait eu des crises de panique, des cauchemars et qu’elle avait dû suivre une thérapie d’une valeur de 7 000 € à la suite des actions de Bell.

En réponse, Bell a déclaré: « J’accepte ce plaidoyer parce que ma conduite était mauvaise. Je suis désolé que la victime ait été blessée de quelque manière que ce soit, mais ce n’était évidemment pas mon intention. J’ai pris cette affaire très, très au sérieux. Et encore une fois , je veux juste m’excuser auprès d’elle et de toute autre personne qui a pu être affectée par mes actions. »

À la suite de leurs déclarations, le juge a déclaré à Bell : « Votre position et votre statut de célébrité vous ont permis d’entretenir cette relation. Vous avez pu accéder à cet enfant et vous avez pu gagner la confiance de l’enfant. C’est donc une épée à deux tranchants. , votre position. J’espère que vous avez vraiment des remords, je ne sais pas [if you are]. »

Selon People, ils « ont déclaré que Bell avait profité de la victime car elle n’avait pas la maturité émotionnelle ou mentale pour s’engager correctement dans leur situation ».

