Drake bat un nouveau record de permanence sur Billboard 200

Interrupteur À Bouton-Poussoir Étanche En Acier Inoxydable Ip65 24v 3a Avec Montage Led 16mm Nouveau

La description: Interrupteur à accrochage: Pousser, ON; Poussez à nouveau, OFF. Coque en acier inoxydable, 100% neuf et de haute qualité, durée de vie mécanique de 200 000 cycles. Le commutateur et la DEL sont séparés, la DEL peut être allumée en permanence ou seulement lorsque le commutateur est activé, selon la façon dont vous le câblez. Peut être utilisé comme interrupteur pour divers équipements électriques supplémentaires à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture (tels que les feux critiques, la lampe de châssis, les feux de brouillard, la lumière de dôme). Facile à installer et facile à démonter. spécification: Matériel: acier inoxydable / laiton Tension de fonctionnement: 24 V Courant de travail: 3A Courant de chauffage évalué: 3A Température de l'environnement de travail: -25 ° C +55 ° C Résistance de contact: 50m? Étanche: IP65 Le forfait comprend: Interrupteur à bouton 1 pièce