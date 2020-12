Drake apprend à son fils Adonis, 3 ans, comment nouer son Durag dans de jolies photos de famille

Le monde voit de plus en plus les tâches de papa de Drake. Le magnat de l’OVO partage de plus en plus des moments intimes avec son fils Adonis, âgé de trois ans, après avoir finalement révélé le tout-petit sur les réseaux sociaux plus tôt cette année. Le fier père partage son fils avec l’artiste française Sophie Brussaux et les deux parents montrent souvent leur petit garçon. Récemment, Sophie a publié une vidéo dans laquelle Adonis la reflétait alors qu’elle pratiquait ses poses de yoga, et Drake a partagé une photo de lui-même en train de se câliner avec son fils.

Jeudi 17 décembre, Drizzy est revenu sur son histoire Instagram avec deux autres photos adorables d’Adonis. Drake a été vu avec sa mère, Sandi Graham, alors qu’il s’assurait que le «contrôle des vagues» du petit Adonis était sur le point. Le rappeur attachait le durag d’Adonis pendant que maman regardait sur le côté et Adonis était assis attentivement.

Mis à part les jolies photos de famille, les fans de Drake attendent toujours plus d’informations sur sa sortie imminente, Garçon amoureux certifié. Il a été rapporté que le rappeur était en voie de guérison après une opération au genou, et maintenant qu’il est debout et qu’il marche, il y a eu des spéculations selon lesquelles le projet pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense. Pendant que nous attendons, regardez les photos de Drake pour les familles ci-dessous.



