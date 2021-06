Drake annonce que son nouvel album sortira cet été

Après que sa sortie initiale en janvier 2021 ait été reportée en raison d’une blessure au genou, Drake a annoncé que « Certified Lover Boy », son sixième album studio, sortira enfin très prochainement, après que le musicien a anticipé son arrivée en mars dernier.

Ce serait dans une récente interview pour la ligue de rap URLTV lors de l’événement spécial NOMEXI dans lequel Drake a révélé que ce nouvel album pourrait être disponible au public l’été prochain, ce qui fera sans aucun doute très plaisir à ses fans.

Une courte vidéo de l’interview de Drake lors de l’événement a été révélée via Twitter. Bien que le rappeur ait refusé de confirmer une date de sortie précise, au moment où son intervieweur suggère si l’album sera disponible à la fin de l’été, le musicien note : « Oh, oui. Sera là. Mon album sera alors disponible ».

Le matériel le plus récent de Drake est sorti en mars 2021 via l’EP « Scary Stories 2 », une suite du matériel du même nom sorti en 2018, que les critiques spécialisés ont décrit comme « un simple échauffement pour son travail principal ». , ce qui a contribué à créer un battage médiatique parmi les fans. »

Récemment, Drake a collaboré avec Nicky Minaj et Lil Wayne sur la chanson « Seeing Green », une chanson qui faisait partie de « Beam Me Up Scotty », une mixtape sortie par Minaj en 2009 qui a atteint pour la première fois les services de streaming en mai dernier.

Drake a récemment partagé son intention d’ouvrir son propre centre de divertissement en plein air dans sa ville natale de Toronto, au Canada. Selon Live Nation Canada, ce centre de 2 500 places s’appelle « History » et ouvrira ses portes au public à la fin de l’année avec l’intention d’offrir à ses participants des « expériences de divertissement primées ».