Dragons: The Nine Realms explore Ice Realm dans la bande-annonce de la saison 4

Les cavaliers dragons n’ont pas encore fini ! Dragons : les neuf royaumes reviendra pour une quatrième saison, et d’après l’apparence de la bande-annonce récemment publiée, les choses vont du chaud au froid! Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour un aperçu de ce qui vous attend.





Dragons : les neuf royaumes est une continuation du légendaire Dreamwork Comment entraîner son dragon franchise, mais dans une tournure très intéressante. Le spectacle se déroule dans une installation gouvernementale secrète située à côté d’une mystérieuse faille profonde dans la terre. Nous suivons un groupe d’enfants qui sont amenés à l’établissement. Pendant que leurs parents recherchent les mystères derrière la faute, les enfants se lient d’amitié et cachent un groupe de dragons qu’ils rencontrent et finissent par se lier d’amitié. Le spectacle met en vedette Jeremy Shada (Temps de l’aventure), Ashley Liao (Physique), Marcus Scribner (She-Ra et les princesses du pouvoir), Aimée Garcia (Lucifer), et Vincent Tong (Mon amitié avec mon petit poney est magique).

Chaque saison de Dragons : les neuf royaumes se concentre sur un nouveau chapitre de l’histoire des cavaliers de dragons. La première saison portait sur leur découverte et leur étincelle d’amitié avec les dragons. La deuxième saison concernait le groupe explorant plus loin dans la fissure (et se terminant par la découverte d’un tout nouveau royaume de feu). La troisième saison concernait le groupe explorant le royaume du feu et gagnant un nouvel allié en cours de route! D’après l’apparence de la bande-annonce, la quatrième saison est davantage une exploration des royaumes et des mystères. Voici le synopsis officiel.

L’aventure continue alors que les Dragon Riders s’aventurent dans le magnifique royaume de glace et découvrent un nouveau monde rempli de dragons et de dangers uniques ! Tom continue sa recherche pour en savoir plus sur la famille de Thunder et Buzzsaw devient encore plus problématique après avoir découvert une entrée dans le monde caché. Poussés à leurs limites, les Riders traversent des blizzards, endurent des températures glaciales et affrontent même un volcan de neige alors que les chercheurs d’ICARIS s’approchent dangereusement de la découverte des dragons que les Riders s’efforcent de protéger. Diffusion jeudi 17 novembre sur Hulu !

Retour aux royaumes des dragons

Dragons : les neuf royaumes

Depuis ses débuts, Dragons : les neuf royaumes a jeté les bases d’une grande connexion entre Comment dresser votre dragon, en particulier le personnage principal Tom Kullerson. La série établit que lui et sa mère sont « descendants des Vikings » et qu’ils portent un héritage familial sous la forme d’un ancien casque viking. Il est révélé que le casque porte l’écusson de fureur nocturne qu’un certain cavalier dragon portait ! La deuxième saison s’est terminée avec le groupe découvrant une tête de lance avec le même symbole. Pendant ce temps, la saison trois s’est terminée avec Tom retrouvant le symbole, mais cette fois sur une mystérieuse capsule. Mais qu’est-ce que ça pourrait être ?

Malheureusement, la capsule n’est pas abordée dans le teaser, mais il y a de fortes chances qu’elle soit au centre des préoccupations du groupe alors qu’ils continuent de parcourir le mystérieux nouveau monde de glace. À l’intérieur, plusieurs nouvelles espèces de dragons sont présentées que les fans ont déjà pu identifier, comme le Terrible Terror, le Timberjack et le Snow Wraith. Encore plus surprenant est l’apparition d’une veilleuse à la toute fin, qui est de la même espèce que Thunder (et un descendant des bébés de Krokmou et de Light Fury). Serait-ce un membre de la famille disparue de Thunder ? Comme la capsule, la réponse n’est pas révélée. Mais l’attente n’est pas très longue pour le savoir ! Dragons: The Nine Realms Season 4 devrait arriver à la fois sur Hulu et Peacock le 17 novembre.