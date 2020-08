‘Dragon’s Dogma’ obtient une série d’anime sur Netflix en septembre

‘Dragon’s Dogma’ a une nouvelle adaptation d’anime sur le chemin.

Netflix, Capcom

Pour les fans de le dogme du Dragon par Capcom, Netflix a une série d’anime prévue pour le jeu en septembre.

Initialement sorti en 2012, le dogme du Dragon a été un succès surprise pour Capcom et a également été un titre solide réalisé par Hideaki Itsuno, du récent Le diable peut pleurer 5 la célébrité.

Ces dernières années, le jeu a été mis à jour pour Le dogme du dragon: Dark Arisen et publié sur des plates-formes plus modernes telles que la PlayStation 4, la Xbox One, le PC et le commutateur.

le dogme du Dragon s’inspire en partie de jeux tels que Oubli et Fable II et se déroule dans le royaume fantastique de Gransys. C’est ici que vous jouez le rôle de l’Arisen, ce que cette nouvelle série animée semble couvrir.

La nouvelle bande-annonce de l’anime (illustrée ci-dessous) révèle que l’anime adopte une approche 3D CG 3D ombragée, pas trop différente des séries comme Chevaliers de Sidonia et Faire des reproches!. Cela dit, il ne semble pas que Polygon Pictures soit impliqué dans cela.

Compte tenu du succès de la Castlevania série animée, je ne suis pas surpris que Netflix adapte un autre jeu fantastique et plutôt sanglant sous la forme de le dogme du Dragon. J’espère seulement que cela se passera décemment.

le dogme du Dragon aura son adaptation anime publiée sur Netflix en septembre.

Suivez-moi sur Twitter, Facebook et Youtube. Je gère aussi Mecha Damashii et faites des critiques de jouets sur hobbylink.tv.

Lire mon blog Forbes ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂