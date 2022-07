Dragonflight cherche à changer le fait que les extensions de World Of Warcraft sont des cimetières pour des fonctionnalités datées

L’ensemble croissant de fonctionnalités qui ont été abandonnées au fil des ans et présentées pour une ou deux extensions juste pour être oubliées lorsqu’une nouvelle fonctionnalité de fantaisie a lieu est un aspect de World of Warcraft qui a régulièrement attiré les critiques de sa base de joueurs. Vous, armes artefacts, êtes dans ma ligne de mire.

Mais avec Dragonflight, le directeur de production Patrick Dawson dit que le groupe est plus intéressé par l’amélioration des fonctionnalités actuelles à long terme que par l’ajout d’une tonne de nouvelles fonctionnalités qu’il finirait par abandonner.

Selon lui, l’un des objectifs de Dragonflight était de le rendre le plus adapté possible à l’existence continue de World of Warcraft.

Dawson fait référence à quelques-unes des caractéristiques les plus importantes de Dragonflight.

Il intègre un HUD beaucoup plus personnalisable avec une valeur par défaut plus élégante qui cherche à réduire le besoin de modules complémentaires pour le jeu informel et une refonte significative des compétences qui auront un impact sur toutes les périodes de fabrication, pas seulement sur les recettes supplémentaires dans Dragonflight.

En plus de ramener des arbres de compétences, il ajoute de nouveaux éléments tels que des caisses de munitions et des configurations de talents par défaut pour les joueurs qui ne veulent pas rechercher des directives hypothétiquement construites dans chaque patch.

Contrairement à sa stratégie critiquée consistant à introduire à chaque fois un nouveau Power MacGuffin avec ses compétences uniques, Dawson garantit que Blizzard vise à garder les arbres proches pendant plusieurs mises à niveau.

Bien que Blizzard ait fait des efforts au fil des ans pour offrir à certaines de ses premières races viables un plus grand choix, Dawson distingue cela de ce que la société a fait avec le Dractyr.

Il affirme que plutôt que de viser la durabilité pure, les mises à niveau des personnages classiques sont davantage dans l’intérêt de la représentation et permettent aux utilisateurs de s’identifier à leurs héros. Mais Blizzard cherche constamment à s’améliorer.

Bien que Dawson n’anticipe pas beaucoup de changements pour les autres races avant la sortie de Dragonflight, il pourrait y avoir des opportunités à l’avenir pour des changements dans toutes les races, comme la possibilité de personnaliser différentes formes de corps, une fonction que les Dractyrs travaillent à développer dans Alpha. .