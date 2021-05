Dragon Quest XII: Les flammes du destin est une quête de dragon plus «  adulte  », a le choix du joueur, un nouveau style de combat

Natures Plus Nature's Plus Source de Vie Adulte 60 comprimés

Description : Nature's Plus Source de Vie Adulte 60 comprimés est composé essentiellement de vitamines, minéraux et plantes. 100 % naturel, ce produit est destiné à préserver la vitalité des adultes en toute sécurité. Ce complexe hypoallergénique complet ne contient pas de lait, blé, maïs, soja. Il convient parfaitement aux végétariens. Il est exempt de conservateurs artificiels et de colorants. Conseils d’utilisation : Prendre un comprimé par jour au cours d'un repas. Veiller à ne pas dépasser cette dose. Conserver hors de portée des enfants et à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne doit pas se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Ce produit n'est pas un médicament. Composition : Pour un comprimé : Vitamine C 166,70 mg ; Spiruline 166,66 mg ; Calcium (aminoate) 33,33 mg ; Vitamine E 30 mg ; Magnésium 33,33 mg ; huile de tournesol contenant acide linoléique 9,01mg, acide oléique1,55 mg, acide palmitique 0,73 mg, acide stéarique 0,36 mg ; Acide pantothénique 10 mg ; Bioflavonoïdes (citron) 10 mg ; jus de Cassis 8,33 mg ; Bromélaïne 6,66 mg ; Niacinamide 6,66 mg ; Choline 5 mg ; Inositol 5 mg ; Quercétine 5 mg ; Papaïne 5 mg ; Thiamine Vit. B1 4,2 mg ; Vitamine B2 4,2 mg ; vitamine B6 2 mg ; Rutine 4,2 mg ; Jus de betterave 2 mg ; Pectine (pomme) 3,33 mg ; Fer 2,98 mg ; Zinc 2,72 mg ; Chlorophylle (spiruline) 1,25 mg ; Bêta carotène 4,8 mg ; Caroténoïdes 0,66 mg ; Manganèse 0,546 mg ; Cuivre 0,0064 mg ; acide folique 66,6 µg ; Iode (algue) 25 µg ; Sélénium 0,6 µg ; Chrome 24 µg ; Vitamine B 12 3 µg ; Vitamine D 1,625 µg ; Vitamine B8 16 µg ; rutine 4,2 mg ; Hespéridine 1,66 mg ; moutarde brune 4 mg ; son de riz 3 mg. Cellulose microcristalline, acide stéarique, stéarate de magnésium, silice. Agents d'enrobage : vernis pharmaceutique, phosphate dicalcique. Renforcé par : Astragale, échinacéa, mousse d’Irlande, Thym, Schisandra, orge, riz brun. Conditionnement : 60 comprimés.