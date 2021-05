Dragon Quest XII: Les flammes du destin annoncées

Si vous voulez commencer la journée avec un sourire sur votre visage comme celui d’un slime attentif, Dragon Quest XII: The Flames of Fate a été annoncé.

Si ce que vous voulez dans cette vie, ce n’est rien de plus que de longs jeux, non, des très longs, du genre où vous vous laissez littéralement la moitié de votre jeunesse pour la terminer à 100%, soyez prudent. Dragon Quest XII: The Flames of Fate annoncé.

Comme vous l’entendez. Si vous n’avez pas encore terminé les mille et une versions de Dragon Quest XI, vous feriez mieux de vous dépêcher. Square Enix nous a tous surpris en annonçant ce titre, même si la vérité est que lorsque nous l’avons fait lors d’un livestream célébrant le 35e anniversaire de la saga, nous avons senti quelque chose.

Cette annonce nous a été apportée par une brève bande-annonce dans laquelle on voit le titre numérique auquel il correspond. Autrement dit, pas de gameplay, de conception de personnage ou autre. Heureusement, Yuji Horii, son producteur, est toujours là pour nous donner une cape.

Horii a commenté que ce titre sera plus mature, avec une touche sombre et que, attention, cela nous incitera à prendre des décisions. En ce qui concerne le système de jeu, il semble que le combat au tour par tour subira de légers changements.

Comment tout cela va-t-il s’asseoir avec le titre, qui est resté pratiquement immobile depuis sa création? Aredmos veut savoir. Nous vous communiquerons tous les détails que nous connaissons à ce sujet.