Dragon Quest XII et tous les jeux, bandes-annonces et actualités du 35e anniversaire de la saga culte de Square Enix

Pas un, pas deux, mais six nouveaux jeux Dragon Quest a été annoncé à l’occasion de son 35e anniversaire, parmi lesquels nous trouverons de nouveaux retombées, une critique, un remake très spécial et, surtout, une nouvelle tranche numérotée: Dragon Quest XII: Les flammes du destin.

Yuji horii en personne, l’un des trois principaux responsables de la saga avec Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, a présenté chacun des nouveaux projets associés à une saga considérée comme culte au Japon. Et la meilleure partie est qu’au moins la moitié d’entre eux seront publiés à l’international. Y compris propre Dragon Quest XII,

Certains d’entre eux devraient partir cette année au Japon, tandis que d’autres devront attendre encore un peu. Cependant, l’affichage des publicités montre clairement que Square Enix prévoit de étendre la saga à l’ouest récupérer le meilleur des JRPG classiques et oser explorer de nouvelles façons de s’immerger dans l’univers coloré imaginé par Toriyama.

En fait, et comme vous le verrez ci-dessous, ce qui a vraiment été cherché est d’offrir de la variété au fan et à l’intéressé Quête du dragon. Et bien que nous nous retrouvions sans un troisième opus de Dragon Quest Builders ou un nouveau Monstres de la quête du dragon, il y aura beaucoup à jouer à partir de cette année et en vue de ceux à venir.

Pour notre part, nous avons rassemblé en un seul endroit toutes les annonces et bandes-annonces diffusées lors de l’événement numérique, ainsi que ce que nous savons sur chacun des six jeux qui élargiront de plus en plus l’univers de plus en plus intéressant. Quête du dragon, à commencer par la nouvelle proposition de puzzle mobile mettant en vedette les héros et les monstres de la saga.

Dragon Quest KeshiKeshi

Ligne de jeux Quête du dragon pour mobile se développe encore plus avec un nouveau libre de jouer pour iOS et Android: en Dragon Quest KeshiKeshi les protagonistes et les monstres de la saga deviennent des tuiles amusantes qu’il faut déplacer pour effacer l’écran.

Développé par Square Enix en collaboration avec PlayArt et avec une sortie prévue pour cette année, Dragon Quest Keshi Peut-être n’a-t-il pas inventé la roue dans une affaire de jeux vidéo de puzzle et de logique, mais c’est le premier jeu de la série à parier sur cette formule qui refuse de se démoder.

Dragon Quest X version 6

le Quête du dragon conçu pour être apprécié en ligne s’additionne et se poursuit dix ans après son lancement, bien que la nouvelle ne réjouisse que la moitié du monde: Square Enix n’a toujours pas l’intention d’amener Dragon Quest X à l’échelle mondiale.

La sixième mise à jour annoncée de Dragon Quest X Il a été montré avec un nouveau personnage qui aura un rôle spécial et dont Yuji Horii lui-même n’a pas voulu donner de détails.

Comme référence, Dragon Quest X en ligne Il est actuellement disponible sur PS4, Switch, PC et Wii U, avec des versions personnalisées pour 3DS et navigateurs au Japon. La sortie de la version 6 est prévue pour l’automne de cette année au Japon et en Asie.

Dragon Quest X hors ligne

Son propre titre est déjà une déclaration d’intention: Dragon Quest X Offline a été introduit pour servir de contrepoint pour jouer en solo Dragon Quest X, bien que Square Enix ait introduit des changements intéressants, une section artistique complètement différente et une autre nouveauté.

L’idée principale de Dragon Quest X hors ligne est de proposer une version alternative plus simple et plus facile à aborder pour tous, avec un style visuel qui évoque le charme des personnages classiques et des décors pixélisés.

Concernant son lancement, il est prévu que Dragon Quest X hors ligne Il sera lancé au Japon au début de 2022, même si pour le moment il n’a pas été confirmé sur quelles plates-formes il sera disponible. À ce stade du jeu, nous sommes convaincus qu’ils n’ont pas de blocus régional.

Remake de Dragon Quest III HD-2D

Alors que l’annonce de Dragon Quest XII était le clou de l’événement, l’annonce de Dragon Remake de Quest III HD-2D C’est une grande joie pour les fans de JRPG: en utilisant le même style visuel d’Octopath Traveler, Square Enix relancera le troisième volet très acclamé de la saga.

Le développement de ce remake avec des personnages pixélisés et des environnements 3D délicieusement recréés est entre les mains d’AMATA KK et de l’équipe Asano et les résultats, à la fois dans les sections d’exploration et dans les batailles par tour, sont un bonbon entier à voir.





Remake de Dragon Quest III HD-2D Il arrivera sur consoles, sans préciser lesquelles, et aucun détail n’a été donné sur sa date de disponibilité, mais ce qui est prévu, c’est un lancement mondial par Square Enix.

Trésors de la quête du dragon

Bien que l’apparition d’un remake et l’annonce d’un nouvel opus numéroté aient été dans tous les pools avant l’événement, très peu avaient une préquelle à Dragon Quest XI: Echoes of a lost past. Et encore moins avec celui qui est allé si loin sur une tangente que Trésors de Dragon Quest.

À travers de Trésors de la quête du dragon, Square Enix nous propose de connaître l’enfance d’Erik et Mia à travers un RPG avec sa propre mécanique et un thème très spécifique comme base du jeu: la recherche de trésors.

Comme cela se passe avec Remake de Dragon Quest III HD-2D, Aucun détail n’a été fourni sur les plates-formes sur lesquelles il sera disponible ni sur la date de sortie, bien qu’un lancement mondial soit envisagé. En ce sens, Yuji Horii prévoit que tous les jeux annoncés lors de l’événement arriveront de manière échelonnée, il semble donc qu’il sera temps d’attendre.

Dragon Quest XII

L’épinglette de l’événement du 35e anniversaire de Dragon Quest a son propre nom et sa propre légende Dragon Quest XII: Les flammes du destin. Un nouvel opus à part entière et, en même temps, un point complet dans la saga.

L’intention de Yuji Horii, Akira Toriyama et Koichi Sugiyama, les chefs de la saga, est d’offrir une quête de dragon plus sur le thème des adultes et un ton beaucoup plus sombre, dans lequel les décisions du joueur auront un impact beaucoup plus grand sur l’expérience. De plus, le système de combat est en cours de refonte, nous pouvons donc nous attendre à de grands changements.





Dragon Quest XII: Les flammes du destin C’était la plus grande révélation et, en même temps, la plus grande inconnue: au-delà du logo officiel, aucune image, capture d’écran, cinématique ou illustration liée au jeu n’a été proposée. Nous ne savons même pas dans quels systèmes il sera disponible ni quand nous pourrons le maîtriser.

Cependant, il y a une information particulièrement pertinente: l’intention est que être lancé globalement simultanément. Et c’est déjà une étape importante pour la saga.