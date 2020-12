Dragon Quest Xi: Guide Des Jeux De Casino

Un casino est un thème commun dans la franchise Dragon Quest. S’il y avait un jeu qui n’en avait pas, ce serait assez bizarre! On peut passer beaucoup de temps dans ces casinos car les prix sont très bons, surtout au début du jeu. Cela vaut la peine de cultiver des jetons de casino pour les gagner!

Guide de jeu du casino Dragon Quest XI

Lors de vos voyages à travers Dragon Quest XI, vous tomberez sur un casino, et il est dans votre intérêt de passer du temps ici car vous pouvez obtenir de nouveaux équipements puissants, ainsi que gagner des costumes supplémentaires pour les membres du groupe, en particulier Jade. . Voici un guide de jeu de casino pour vous aider à ramener quelques richesses à la maison!

La première chose dont vous avez besoin pour sauvegarder le jeu, car cela dépend beaucoup de la chance si vous allez avoir de la chance ou non dans le casino. Sinon, rechargez votre jeu et aucun mal n’est fait! Il y a en fait deux casinos dans Dragon Quest XI, l’un est en Puerto Valor, mais on est très tard dans le milieu du jeu, bien que nous ne mentionnerons pas le nom car c’est un spoiler.

Désormais, vous ne pouvez pas réellement gagner d’or dans les casinos, mais vous pouvez gagner des prix uniques d’une valeur incroyable. Dans un casino, vous devez échanger votre or contre des jetons de casino, et ces jetons que vous pouvez voir pour jouer à trois jeux différents: Poker, Roulette, ou Machines à sous. Nous vous recommandons d’avoir environ 500 jetons à dépenser. Jouez à ces jeux dans cet ordre pour gagner suffisamment de jetons pour passer au jeu suivant.

Poker: Le poker est le jeu le plus facile à gagner, mais le retrait n’est pas lucratif à moins que vous n’atteigniez toujours les cotes les plus élevées, Royal Flush, etc. C’est le premier jeu pour commencer, pour gagner régulièrement des jetons pour passer au jeu suivant.

Machines à sous: Les machines à sous ont deux modes différents, manuel et automatique. Si vous avez suffisamment de jetons, l’automatique est la meilleure option. Cela ne demande aucun effort; vous pouvez faire autre chose lorsque les machines à sous jouent. Pour les meilleures chances, parlez aux employés du casino et ils vous informeront de ce que sont les machines chaud ou pas. Si vous choisissez la bonne machine, elle peut déclencher «Mode métal», où vous pouvez gagner un paiement massif. Et encore une fois, laissez-le en mode automatique et laissez le jeu faire son travail!

Roulette: C’est le jeu du joueur parfait, car il gagne gros ou rentre à la maison. Rappelez-vous, sauvegardez toujours le jeu lorsque vous pensez avoir beaucoup de jetons, car beaucoup de temps et d’énergie peuvent être dépensés ici, pour qu’ils soient rapidement perdus. Une fois que vous avez sauvegardé, économisez essentiellement de l’écume sur la table de roulette. Placez tout ce que vous pouvez sur le jackpot. Si vous n’avez pas gagné, rechargez. Rincez et répétez. Le paiement de cette option vaut plus que les tracas qu’il faut pour gagner.

Voici ce que vous pouvez gagner Puerto Valor:

Descendre le rabbithole (500 jetons)

Bandana de Mercure (2500 jetons)

Bouclier blanc (5000 jetons)

Feuille d’Yggdrasil (5000 jetons)

Infernails (7500 jetons)

Bâton de détermination de la peine (7500 jetons)

Gilet d’arriviste (10000 jetons)

Gilet élévateur (10000 jetons)

Robe pailletée (25000 jetons)

Épée de platine (50000 jetons)

Lance éclair (75000 jetons)

Powersword Platine (100000 jetons)

