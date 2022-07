Dragon Quest X sortira hors ligne en 2022, mais uniquement au Japon – Square Enix n’a pas encore prévu de sortie occidentale

Le RPG Dragon Quest X Offline sortira au Japon le 15 septembre 2022, Square Enix a confirmé. Au lancement, la nouveauté sera disponible sur quatre plateformes – Nintendo Changer, Playstation 4, PlayStation 5 et PC.

Parallèlement, il a été annoncé que la prochaine extension majeure de Dragon Quest X Online, baptisée Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline, serait retardée jusqu’au printemps 2023.

Rappelons que Dragon Quest X est le premier MMO de l’histoire de la série Dragon Quest. La première du jeu original a eu lieu en 2012 sur Wii, après quoi Dragon Quest X Online a été transféré sur toutes les plateformes actuelles au Japon. Le projet a été développé et complété avec de nouvelles extensions de contenu pendant dix ans.

Pour ceux qui ne jouent pas aux MMO, Square Enix a décidé de créer une version hors ligne du jeu, qu’ils ont appelée Dragon Quest X Offline.

Il vous permettra de vous familiariser avec l’intrigue de la dixième partie et ses extensions sans avoir besoin de vous connecter à Internet et de payer un abonnement.

Pourtant, dans le processus de transfert vers des rails « traditionnels », cela changera en termes de gameplay et visuellement. Les personnages ont été transformés en chibis pour donner à l’aventure un « charme nostalgique ».

Les fans occidentaux de Dragon Quest n’ont pas reçu Dragon Quest X Online et espèrent maintenant la localisation de Dragon Quest X Offline, mais Square Enix ne l’a pas encore promis.

La nouvelle est arrivée trop tard. Square Enix avait initialement annoncé que la date de sortie hors ligne de Dragon Quest X serait le 26 février 2022. Malheureusement, il a été contraint de revenir en décembre 2021.

À l’époque, le producteur Takoma Shiraishi s’est inquiété de la qualité. Cependant, Shirashi a noté que la version hors ligne du jeu devrait bien paraître.

La nouvelle fenêtre de sortie était l’été 2022. Mais malheureusement, la saison se termine le 22 septembre 2022 et elle sera bientôt interrompue.