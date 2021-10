Dragon Quest X Offline arrive au Japon l’année prochaine sur PS5, PS4, mais toujours pas de mot sur une sortie occidentale

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline est exactement ce qu’il dit sur la boîte – c’est une version hors ligne de Dragon Quest X, le MMO en ligne qui a été lancé pour la première fois sur Nintendo Wii (!) en 2012. Malgré le succès du jeu en Le Japon (il a été porté sur la Wii U, le PC et la 3DS), il n’est jamais arrivé à l’ouest – et il semble que la version hors ligne révisée ne fera pas le voyage non plus.

Le jeu vient d’avoir une date de sortie le 26 février 2022 dans son pays d’origine, mais encore une fois, il n’y a eu aucun mot sur un lancement potentiel à l’étranger. Nous imaginons que, étant à l’origine un MMO, Dragon Quest X serait un cauchemar absolu à localiser – mais c’est toujours dommage que nous n’ayons jamais pu expérimenter ce RPG au son génial.

Heureusement, Square Enix souhaite faire de Dragon Quest une marque plus mondiale ces jours-ci. Dragon Quest XII: The Flames of Fate et Dragon Quest III HD-2D Remake ont déjà été confirmés pour des dates de sortie mondiales, par exemple. Ainsi, même s’il semble peu probable que nous voyions jamais Dragon Quest X sur les consoles occidentales, ne dites jamais jamais.

Joueriez-vous à Dragon Quest X hors ligne ? Commencez votre propre grande aventure dans la section commentaires ci-dessous.