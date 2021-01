Dragon Quest V: La mariée céleste

Épouses et dragons

Peu de sagas de jeux vidéo sont plus établies et emblématiques que Quête du dragon. La graine qui Yuji horii plantés dans la NES il y a presque trente-cinq ans, c’est au sein de chacun des JRPG que nous jouons aujourd’hui Et bien qu’en Occident, il ne bénéficie pas de l’affection qu’il a au Japon (nous savons tous que pour les Japonais cette saga est presque quelque chose de sacré), nous ne pouvons pas ignorer le mérite de ces jeux. Je préfère moi-même Final FantasyComme la plupart des Occidentaux, mais j’ai une affection particulière pour le travail d’Horii.

Comme ils l’ont dit sur The Verge, jouez un Quête du dragon c’est comme mettre votre pull préféré et se préparer pour la nuit. Une fois que vous entrez dans la série, chaque titre est écrasant et cette simplicité qui le caractérise devient l’une de ses grandes vertus. Tandis que le Final Fantasy ils peuvent devenir extrêmement différents les uns des autres et leur formule a été réinventée à plusieurs reprises, Quête du dragon il est là, pur comme le premier jour, prêt à servir de refuge et d’abri à chacune de ses livraisons. Quelque chose de similaire m’arrive avec ces jeux comme avec la série Roi chaman (désolé, je suis excité pour le remake et il est impossible de ne pas en parler), y revenir est une expérience presque thérapeutique, cela m’aide à me déconnecter et à me libérer du poids du quotidien; Ils sont cet «endroit heureux» dans lequel je sais que je peux retourner si j’en ai besoin et où je me sentirai à l’aise quel que soit le temps que cela prendra. Et je pense que c’est précisément cela, ajouté au fait que ce sont des jeux conçus pour être appréciés par les adultes et les enfants, qui en a fait un phénomène tellement incroyable dans une société comme le Japon, où la culture du travail et le rythme de vie sont tellement accablant.

Ma relation avec ces jeux est principalement liée à la Nintendo DS, étant ma première approche avec le neuvième titre et de là en passant par les remakes disponibles pour l’ordinateur portable. J’ai envisagé de parler de cette saga à plusieurs reprises, mais je ne savais pas comment l’aborder. L’une des idées que j’ai le plus avancées est de parler de la façon dont son quatrième opus est en même temps ce que beaucoup recherchaient dans Voyageur octopathe et la base sur laquelle il est construit. Cependant, lorsque je parle d’un jeu spécifique, je dois opter pour Dragon Quest V: La mariée céleste, l’un des titres les plus appréciés de la franchise et mon préféré jusqu’à présent.

Ce que j’aime dans ce jeu, c’est que En dépit de poser plusieurs différences, à la fois dans l’histoire et dans le gameplay, par rapport à ce qu’était la saga auparavant, cela n’abandonne pas du tout l’essence de la série. C’est un jeu un peu particulier en son sein mais ces particularités sont justement certains de ses points forts.

Mécaniquement, il n’offre rien d’extraordinaire, c’est un JRPG classique et joue comme un. Nous avons donc l’exploration de donjons, des combats aléatoires au tour par tour, la mise à niveau et l’amélioration de notre équipement au fur et à mesure et certains moudre si nous en avons besoin. Jusqu’à présent, rien d’extraordinaire. Cependant, le jeu présente ce qui est l’une de ses caractéristiques: le recrutement de monstres pour faire partie de notre fête. Un ajout qui a précédé ce que quatre ans plus tard a fini par être Pokémon. Pendant une grande partie de l’aventure, ces monstres seront nos seuls compagnons tandis que dans d’autres, ils serviront à compléter les quatre membres du groupe. Il faut noter que ce n’est pas un jeu conçu pour vous permettre de mettre la main sur tout le monde, en fait cela serait assez ennuyeux puisque ce sont les monstres qui vous demandent de vous rejoindre plus ou moins au hasard. Même avec tout, l’idée est là, anticipant à nouveau le reste et introduisant des idées qui seraient plus tard largement exploitées par des tiers et par retombées comme la série Monstres.

Maintenant bien, la vraie raison pour laquelle Quête du dragon est mon préféré jusqu’à présent dans son intrigue et son récit. Comme dans de nombreux jeux de son genre – et dans tous les autres titres de la série -, nous contrôlons un protagoniste silencieux dont nous choisissons le nom au début du jeu, un avatar. Cette ressource est utilisée pour nous placer dans le rôle du protagoniste: nous sommes ce héros choisi destiné à sauver le monde. Avec ça je ne révèle rien à personne, je sais, mais si je le mentionne c’est parce que cette fois Yuji horii J’ai poussé cette idée un peu plus loin. Lorsque nous commençons le jeu, la première chose que nous voyons est notre mère, une princesse, mettant ce nom que nous avons choisi quelques instants avant et à partir de là, l’histoire se déroule tout au long de la vie de notre personnage. Nous commençons à jouer comme un enfant accompagné de son père, puis nous sommes un jeune maître des bêtes et au moment où nous nous rapprochons de la fin c’est notre femme et nos enfants qui nous accompagnent dans l’aventure. Au fur et à mesure que nous grandissons, nos relations avec d’autres personnages et environnements progressent également, ce qui rend le développement naturel. Un naturel qui est renforcé par l’ajout que l’on peut commenter des situations de l’histoire avec les membres du groupe ou leur parler pour qu’ils puissent nous donner des conseils sur l’avancement de l’aventure, ce qui nous aide à ne pas stagner mais aussi à aller plus loin plus dans votre monde.

Si le jeu est intitulé La mariée céleste C’est pour quelque chose, et c’est qu’à un moment de l’histoire, nous devrons choisir un partenaire avec qui former une famille. Dans le jeu original, nous avions deux options tandis que dans la version DS et mobile, une troisième est incluse ce qui est évidemment le mauvais choix que personne ne devrait choisir (pas moi, dit Yuji Horii). Cette décision affectera l’apparence de nos enfants et diverses scènes du jeu, nous donnant des fins légèrement différentes. Ce n’est pas la première fois que la saga introduit des décisions qui modifient le développement et la fin du jeu, en fait c’est quelque chose qui s’est déjà produit dans le premier Quête du dragon, dans lequel nous pourrions choisir de sauver ou non la princesse du repaire du dragon et en fonction de cela, avoir l’une des deux fins. Mais dans ce cas ça va au-delà de l’anecdote, c’est une situation bien construite et développée qui commence à cuire dès les premières mesures du jeu. En général, le scénario est bien écrit, c’est une histoire simple basée sur le parcours du héros et un grand combat du bien contre le mal comme d’habitude, mais avec des rebondissements très bien apportés (l’un d’eux rompt dans une certaine mesure avec le canon de la saga) et qui se pare de personnages et de situations bien définis et charismatiques.

Peut-être que ce jeu, ou tout autre de la franchise, n’a pas l’intrigue la plus profonde ou les personnages les plus complexes, mais il n’en a pas du tout besoin. Lorsque vous arrivez à l’écran de titre et au thème principal de la saga – cet hymne à l’aventure que Koichi Sugiyama nous a donné et nous a accompagné depuis le premier épisode – vous savez que vous êtes sur le point de commencer un voyage épique et que tant qu’il durera, vous serez assurance; que rien ne va mal parce que vous êtes le héros choisi et quoi qu’il arrive, vous vaincrez à nouveau les ténèbres.