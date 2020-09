Dragon Quest: Las Aventuras de Fly confirme sa date de sortie et présente son ouverture

Toei Animation révèle enfin le jour où l’un des animes les plus attendus de tout ce 2020 débarquera

Il y a quelques mois Animation Toei a confirmé qu’il allait ramener un classique pour son compendium d’anime: “Dragon Quest: Les aventures de Fly”. Cette œuvre classique reviendra alors en action pendant la saison des anime d’automne pour nous permettre de revivre toute la magie et la fantaisie de l’une des histoires de héros les plus emblématiques de l’animation japonaise. Aussi, après l’avancée que l’anime arriverait en octobre, aujourd’hui on sait enfin la date exacte de sa première.

Date de sortie et ouverture du nouvel anime Dragon Quest

Alors, alors nous vous laisserons avec la nouvelle bande-annonce extrait de “Dragon Quest: The Adventures of Fly” qui a confirmé que l’anime sera présenté en première le 3 octobre 2020:

D’autre part, nous vous laisserons maintenant avec une deuxième bande-annonce dans lequel nous avons été autorisés à savoir l’ouverture de l’anime, qui répondra au nom de “Ikiru ou Suru” – interprété par le groupe japonais Macaroni Enpitsu -:

On se souviendra, en revanche, que l’anime de “Dragon Quest: The Adventures of Fly” ne sera pas le seul moyen par lequel la franchise reviendra au centre du monde du divertissement. En ce sens, nous soulignerons qu’à l’époque, il a également été annoncé un jeu vidéo pour l’anime, qui répondrait au sous-titre de «Infinity Strash». De même, il y a des semaines, il a également été confirmé que Abán, le professeur de Fly, aurait une histoire dérivée centré sur sa personne.

Synopsis de Dragon Quest: Les aventures de Fly

Il raconte les aventures de Fly, un garçon élevé sur une île de gentils monstres et entraîné par le héros légendaire Abán. Après la mort de son maître, il se lance dans une aventure afin de vaincre l’armée des démons.

