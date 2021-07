Dragon Quest 12 façonnera l’avenir de la série, déclare le patron de Square Enix

Nous n’avons toujours pas vu Dragon Quest XII: The Flames of Fate en action – tout ce que nous avons à faire est un logo et Square Enix nous disant que c’est une histoire plus « mûre », axée sur le choix – mais c’est clairement devenir un gros problème pour la franchise.

Dragon Quest a toujours été énorme au Japon, et bien qu’il n’ait jamais vraiment pénétré le marché occidental de la même manière, il est juste de dire que c’est toujours une propriété très connue et très bien notée à l’échelle mondiale. C’est aussi une série qui ne s’est jamais trop éloignée de ses racines RPG japonaises traditionnelles, bien qu’elle ait plus de trois décennies.

Mais Square Enix a suggéré que Dragon Quest XII s’écarterait de la formule – du moins dans une certaine mesure. Le projet, selon Yosuke Matsuda, PDG de Square Enix, aura une influence majeure sur l’avenir de Dragon Quest.

S’adressant à Famitsu, tel que traduit par Gematsu, Matsuda a déclaré : « Dragon Quest XII est développé en tenant compte des 10 à 20 prochaines années de la série Dragon Quest. Certaines parties restent cohérentes avec l’image traditionnelle de Dragon Quest, mais de nouvelles des éléments sont également nécessaires. Après tout, en tant que marque, nous devons toujours innover.

C’est une citation intéressante compte tenu du conservatisme susmentionné de Dragon Quest, et il sera intéressant de voir à quel point Dragon Quest XII apparaîtra différent une fois que nous aurons finalement un gameplay. Espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour cela.