Dragon Quest 11 Dev Orca co-développe également Dragon Quest 12

Dragon Quest XII: The Flames of Fate commence à ressembler à une entreprise, car un autre studio japonais a révélé qu’il travaillait sur le jeu aux côtés de Square Enix. Orca est un développeur qui a également aidé avec Dragon Quest XI et Dragon Quest XI S, et il embauche actuellement toutes sortes d’artistes pour Dragon Quest XII.

Si vous avez manqué la nouvelle, il a été annoncé la semaine dernière que le studio japonais HexaDrive collaborerait également au prochain Dragon Quest. Square Enix fait vraiment le plein pour celui-ci, n’est-ce pas ?

Encore une fois, cependant, il devient très clair que Dragon Quest XII ne sortira pas de sitôt. C’est évidemment très, très loin, mais étant donné la qualité de la série au fil des ans, nous sommes heureux d’attendre – bien que si nous écrivons toujours sur les développeurs qui embauchent pour le projet en 2023, nous pourrions regretter ces mots.