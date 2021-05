Dragon Maid de Miss Kobayashi publie un visuel promotionnel mignon

Dragon Maid de Miss Kobayashi a publié une nouvelle image clé pour la deuxième saison. Animation de Kyoto a d’abord annoncé qu’une deuxième saison était en préparation en 2019, et après quelques revers tragiques, la deuxième saison tant attendue arrivera à l’été 2021.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le producteur de Black Adam et The Rock veut faire plusieurs cassettes

Avec une sortie actuellement prévue pour juillet, Kyoto Animation a célébré avec un certain nombre de mignons images clés Nouveau pour la saison prochaine mettant en évidence chacun des favoris de retour que nous verrons avec le retour de l’émission.

La saison 2 Dragon Maid de Miss Kobayashi (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon) avait prévu de publier cinq images différentes dans les semaines précédant la première de la saison, et les quatre premières de cette collection présentaient un nouveau look de Kobayashi et chers Tohru, Kanna, Riko Saikawa, Lucoa, Shouta Magatsuchi, Fafnir et Makoto Takiya.

Maintenant, la cinquième image a fait ses débuts et présente un nouveau regard mignon sur Tohru et Elma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le teaser de Digimon Adventure Reboot montre leur bataille finale

La saison 2 de Dragon Maid de Miss Kobayashi, officiellement intitulée Dragon Maid S de Miss Kobayashi (le «S» signifie «Super Supreme Second Life Starts»), sera présentée en première en juillet au Japon avec un casting et un staff largement de retour.