« Dragon Ball Z »: Pourquoi le Makankosappo de Piccolo est si spécial et puissant

Piccolo Il est un Namekian au sein de « Dragon Ball » et aussi le dernier fils et la réincarnation du roi Piccolo, devenant plus tard la réunification du Namekian sans nom après avoir fusionné avec Kami. Selon Grand Elder Guru, Piccolo, avec Kami et le roi Piccolo, font partie du clan Dragon, qui étaient les créateurs originaux des Dragon Balls.

Au « Dragon Ball Z« , Piccolo après sa défaite aux mains de Goku, a juré de continuer sa quête pour venger son père et tuer Goku, et vole dans le ciel. Cinq ans passent et depuis lors Piccolo Il a continué à s’entraîner pour atteindre son objectif, mais un jour, il a une brève confrontation avec le Saiyan Raditz, qui a trouvé Piccolo grâce à son scouter en essayant de localiser son frère Kakarrot.

Oui ok Raditz était significativement plus fort que Piccolo Oui Goku quand il est venu sur Terre au début de « DBZ», Le canon à faisceau spécial de Piccolo était une attaque qui pouvait visiblement l’endommager et le tuer lorsqu’il était complètement chargé. Au début de leur combat, Raditz a failli être tué par l’attaque de Piccolo, esquivant de justesse à la dernière seconde avec son épaule toujours blessée après l’explosion d’énergie le dépassant.

Lorsque Goku sacrifié sa vie pour garder son frère aîné maléfique à sa place, Raditz il a été mortellement blessé par Piccolo quand il a reçu le plein poids du canon à faisceau spécial de front, et l’explosion l’a complètement transpercé et Goku. Après cela, Piccolo J’utiliserais le Makankosappo en tout « DBZ » et sa série de suites Dragon Ball Super, prenant souvent moins de temps pour charger l’attaque à pleine puissance que dans ses apparitions initiales.

POURQUOI LE MAKANKOSAPPO DE PICCOLO EST-IL SI SPÉCIAL?

Makankosappo aux mains de Piccolo. (Photo: Youtube)

Une partie importante de l’efficacité du Makankosappo de Piccolo c’est parce que c’est une attaque chargée. Les attaques chargées ont une longue histoire de capacité à vaincre des adversaires beaucoup plus puissants tout au long de la franchise. le Kamehameha entièrement chargé avec Goku et le Brillance finale Vegeta complètement chargé considérablement endommagé Cellule dans sa forme parfaite. L’attaque chargée la plus emblématique de toutes est la Dame Genki.

le Dame Genki est une technique qui a pris Goku un laps de temps prolongé pour le configurer, mais il peut éliminer complètement des ennemis beaucoup plus puissants. L’autre facteur de l’efficacité du Makankosappo, et celle qui en fait la plus unique des autres attaques énergétiques de la franchise, est la façon dont la technique est appliquée.

Alors que de nombreuses attaques énergétiques ont tendance à exploser à l’impact, le Makankosappo il explose avec un flux d’énergie en spirale, comme un tire-bouchon, et est conçu pour traverser sa cible. Ceci est similaire à l’attaque caractéristique de Krillin, les Kienzan, conçu pour percer les ennemis au lieu d’exploser poignants.

Piccolo a d’abord utilisé Makankosappo dans sa bataille contre Raditz, échouant lors de son premier essai. (Photo: Youtube)

Malgré que Krillin était significativement plus faible que Freeza dans sa seconde forme, le guerrier z pouvait toujours couper la queue du méchant avec un Kienzan bien géré; les Makankosappo il fonctionne sur des principes similaires. Piccolo est l’un des maîtres stratèges de « Dragon Ball », même lorsque leurs homologues Saiyan ils sont devenus beaucoup plus puissants que lui. Cette sagesse de combat s’étend au développement de votre Makankossapo.

Conçu à l’origine comme un moyen de Piccolo triompher Goku après leur bataille décisive à la fin de « Dragon Ball », les Makankosappo a finalement réussi à tuer Goku tout en envoyant un ennemi commun. Piccolo sait vaincre même l’ennemi le plus puissant avec une seule attaque, avec le Makankosappo coupant l’opposition contrairement aux autres techniques caractéristiques de la franchise.