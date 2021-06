« Dragon Ball Z »: les androïdes qui ne sont jamais apparus dans l’anime

Les androïdes sont l’une des menaces les plus importantes et les plus répandues dans l’ensemble « Dragon Ball”. Alors que des ennemis de chair et de sang, chargés de magie et même divins ont dressé leur tête hideuse, c’est l’excès de monstruosités mécaniques qui constitue la plus grande bande du groupe de méchants présentés dans la série.

Puissance illimitée, quasi-immortalité, une immense intégrité structurelle et un mépris indifférent pour la vie humaine ne sont que quelques-unes des caractéristiques distinctives de cette race artificielle. On ne peut les raisonner, car un seul objectif consomme tout votre être, et ils se battront jusqu’à ce que cet objectif soit atteint, peu importe qui ils doivent combattre ou pour combien de temps.

Mais sans aucun doute, les androïdes les plus importants de la franchise étaient ceux qui venaient du futur dans « Dragon Ball Z« , Qui étaient Android 17 Oui Android 18, tous deux finissent par devenir amis avec Gokû et ses amis. Malheureusement, les téléspectateurs n’ont pas vu d’autres androïdes qui Akira toriyama avait prévu pour l’anime.

En fait, il y avait trois de ces androïdes qui ont été exclus de l’émission de télévision, qui sont devenus des personnages non canon dans la série animée originale. De qui étaient ces androïdes « Dragon Ball Z » Qui n’a jamais vu leur design animé par la maison d’origine de Animation Toei? Ici, nous vous disons tous les détails.

LES ANDRODES LES PLUS PUISSANTS QUI ONT JAMAIS APPARÉ DANS « DRAGON BALL Z »

Les androïdes les plus puissants qui n’apparaissent pas dans l’histoire officielle de « Dragon Ball Z » (Photo : Toei Animation)

L’un des plus grands et des meilleurs arcs de « Dragon Ball Z » était le La saga des androïdes. La nouvelle armée de droïdes tueurs du Dr Gero figuraient parmi les opposants les plus meurtriers Guerriers Z, et le docteur âgé s’est même transformé en androïde pour devenir plus puissant et se venger.

Cependant, trois des androïdes les plus forts et les plus étranges de la franchise ne sont jamais apparus dans la série animée, ils n’ont reçu la vedette que dans un film non canon intitulé « Super Android 13 !”. Il se peut qu’il ne soit pas officiellement en continuité avec le manche ou l’anime, mais les méchants dans son titre partagent des similitudes intéressantes avec les créations ultérieures de Gero.

Android 14 est le stéréotype d’un Indien d’Amérique avec une queue dans les cheveux (Photo : Toei Animation)

Les Androïdes 13, 14 et 15 Ils auraient été éliminés dans la continuité principale, mais chacun d’eux se présente pour affronter Gokû et ses amis le film de 1992. Chacun d’eux a un design qui représente une représentation quelque peu stéréotypée des groupes ethniques américains, parfois même quelque peu offensant.

Les deux « subordonnés » sont Android 14 Oui Android 15, qui portent le logo classique de Armée du ruban rouge. Android 14 ressemble à un guerrier amérindien corpulent avec une longue queue de cheval, tandis que le Android 15 plus court et à la peau violette, il ressemble à un mac ou à un gangster afro-américain stéréotypé. Les deux possèdent le pouvoir de voler seuls sans ki, ainsi que de projeter des explosions d’énergie.

Android 15 a un stéréotype clair d’un Afro-américain (Photo: Toei Animation)

La première façon de Android 13 Il s’apparente à celui d’un camionneur, le doublage lui donnant l’affectation d’un « redneck ». C’est un combattant incroyablement puissant, face à un Gokû en forme Saiyan sans problème. 13 possède bon nombre des mêmes pouvoirs et capacités que 14 Oui quinze, mais malgré les avoir précédés, il est beaucoup plus fort que ses successeurs.

Après le Androïdes 14 Oui quinze Ils ont été détruits, Android 13 absorbé certaines de ses parties et composants restants dans son propre corps. Cela en a fait l’énorme Super Android 13, dont les cheveux blancs sont maintenant devenus rouge vif tandis que sa peau est devenue bleu foncé.

Android 13 est plus fort que ses futurs « frères » (Photo : Toei Animation)

La forme a été comparée à la Forme parfaite de Cellule, c’était un Android complètement organique également créé par le Dr Gero. Parmi les autres similitudes, citons celle du Super Android 17 de « Dragon Ball GT”, La forme combinée de l’héroïque Android 17 et son homologue maléfique qui avait été créé par Dr Gero Oui Dr Myuu.

Seulement après Gokû en forme Super saïyen absorber le pouvoir de votre propre Genki dama est capable de faire face Android 13 dans sa phase finale, le battant rapidement avec un seul coup. Malheureusement, le méchant n’a jamais été inclus dans le canon officiel, mais ses exploits impressionnants dans le film titulaire en ont fait un pilier dans plusieurs des jeux vidéo de la franchise.