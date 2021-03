« Dragon Ball Z »: le moment où Goku a donné une graine d’ermite à Cell

Des milliers de fans à travers le monde se souviennent avec joie « réboule de ragon z« , La suite d’anime de »Dragon BallCe qui a continué les aventures de Goku et de ses amis quand il avait grandi à la hâte. Bien que les guerriers Z aient eu de nombreux ennemis tout au long de cette saga, il ne fait aucun doute que l’un des plus étranges et des plus difficiles à vaincre était Cell.

La dite Saga cellulaire a commencé comme la deuxième partie de la La saga des androïdes, lorsque Goku et ses amis ont affronté ces ennemis qui détruiraient tous les êtres vivants et même pas Guerriers Z ils les détruiraient. Grâce à Les troncs, cela ne s’est pas produit, mais alors la création maximale du Dr Gero.

Il s’agissait de Cellule, un androïde qui a combiné le matériel génétique des meilleurs guerriers que le médecin a trouvé dans le terre. Cependant, il s’est réveillé sous une forme imparfaite, ayant besoin d’absorber le Android 17 et 18 pour atteindre votre plein potentiel. Ce faisant, il a organisé un petit tournoi appelé « Les jeux cellulaires».

En réalité, il se croyait si puissant qu’il croyait battre n’importe qui en douceur et par ennui, il a créé ce tournoi d’arts martiaux. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que Goku le laisser au bord de la mort, mais avant de le finir, il a décidé de se rendre et donner à Cell une graine d’ermite. Pourquoi as-tu fait cela?

LE TEMPS GOKÚ A DONNÉ À CELLULE UNE GRAINE D’HERMITE DANS «DRAGON BALL Z»

Goku a décidé d’abandonner et de laisser Gohan s’occuper de Cell (Photo: Toei Animation)

Pour beaucoup, cette décision était l’une des pires que celle du protagoniste de « Dragon Ball Z« Pourrait prendre. Après quoi Cellule a tué plusieurs humains, vaincu ses compagnons et menacé de détruire le terre, battez-le « Les jeux cellulaires«C’était une opportunité unique Goku laissez-le s’échapper. Cependant, il avait ses raisons.

A ce moment-là, personne, même pas Végéta et les Guerriers Z qui a vu avec étonnement ce qui se passait, a compris les actions de Goku. Non seulement il a vaincu Cell au corps à corps et a été gravement blessé, mais il s’est rendu en réclamant la différence de pouvoirs et a décidé que son prochain adversaire serait Gohan, son fils.

Comme si cela ne suffisait pas, il a donné Cellule une graine d’ermite, un aliment magique qui a permis à la Guerriers Z se remettent de leurs blessures quelle que soit leur gravité, ils n’avaient besoin que de l’utilisateur de rester en vie lorsqu’il est ingéré afin de pouvoir récupérer complètement corps et âme.

Goku a révélé que Gohan était le guerrier le plus fort de la planète (Photo: Toei Animation)

Après avoir révélé cela Gohan serait le guerrier qui vaincrait Cell une fois pour toutes, confirmant qu’il était plus fort que Cellule Oui Goku ensemble, Goku demande une semence d’ermite pour Krillin, qui le lui donne en pensant que c’était pour lui. À la surprise de tous, Goku le donne à Cellule, qui récupère et menace tout le monde à nouveau.

Même comme ça, Goku J’étais calme. Qu’est-ce qui vous passait par la tête à l’époque? La vérité, Goku il avait tout à fait raison. Gohan s’il était plus fort que quiconque à l’époque et avait le potentiel d’atteindre le Super saiyan 2. Cependant, il n’avait pas éveillé son pouvoir car il n’y avait pas de menace assez grande pour le faire.

La cellule reçoit la graine de l’ermite et récupère (Photo: Toei Animation)

Pour lui, Goku pensé le laisser se battre Cellule il éveillerait son potentiel par simple désir de survie. Malheureusement, Gohan n’a réveillé ce pouvoir qu’après que presque tout le monde était mourant et pareil Cellule assassineront le Android 16 devant les yeux de Gohan.

Mais ce n’était pas le plan complet de Goku, il avait également un plan d’urgence. Lorsque Cellule il a vu qu’il ne pouvait pas vaincre Gohan de toute sa puissance, il a décidé de s’autodétruire avec la planète terre et tous ses habitants. Goku Il est donc allé de l’avant et a utilisé la technique de téléportation spéciale pour tous les sauver.

Sinon parce que Cellule reviendrait peu de temps après son autodestruction, le plan de Goku c’était un complet qui permettait Gohan développer leur véritable potentiel face à Cellule. Y compris son autodestruction, donnant la semence d’ermite à Cellule continué avec tout le plan Goku et a démontré exactement ce qu’il avait dit: que Gohan Il était plus fort que tout le monde et il avait besoin que Cell soit récupéré pour le prouver.