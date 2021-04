« Dragon Ball Z »: l’apparence originale du Super Saiyan conçu par Akira Toriyama

« Dragon Ball«Est devenue une énorme franchise internationale qui, au fil des ans, a également gagné une place dans la culture populaire mondiale. Cela était principalement dû à son protagoniste, Goku, une sorte d’extraterrestre avec des capacités spéciales qui lui permettent même de se transformer pour gagner plus de pouvoirs.

Sa première transformation majeure est survenue dans le combat avec Freeza, l’un de ses nombreux ennemis jurés. Ils se battaient dans Namek jusqu’à ce que le Empereur du mal tué Krillin, le meilleur ami de Goku. Cela a conduit à une colère si intense qu’il est devenu le légendaire Super Saiyan.

Cette transformation s’est beaucoup démarquée parce que les cheveux de Goku, qui était à l’origine noir, a été teinté d’un jaune vif et ses yeux ont également changé de couleur, étant bleu clair. Cela a conduit à de nombreuses questions sur ce que le mangaka Akira Toriyama il voulait dire par là, mais peu de temps après, la vérité fut révélée.

Comme il était noir et blanc sur sa manche, dessiner des cheveux jaunes était assez facile, car ils étaient laissés en blanc et n’avaient pas besoin d’être colorés. Cependant, il y avait un autre détail dans la conception originale du Goku Super Saiyan de « Dragon Ball ZQue les fans n’auraient jamais imaginé.

LE DESIGN ORIGINAL DU SUPER SAIYAJIN D’AKIRA TORIYAMA DANS «DRAGON BALL»

La conception couleur originale d’Akira Toriyama mettait en vedette des Saiyans aux yeux rouges (Photo: Toei Animation)

Dans les premiers dessins colorés de Akira Toriyama, le changement auquel il se réfère est que les yeux du Super saiyan ils étaient à l’origine rouges. Dans la publicité japonaise pour La vengeance de Cooler Ils étaient également rouges, même si cela est à peine visible dans les dernières secondes de la publicité de la série.

Certains fans ont fait remarquer que le design aurait semblé incroyable. Cela s’inscrirait davantage dans le facteur «Rage«Dans la transformation originale. Puis dans le Chapitre 323 du manga, il est soudainement devenu vert pur. Il n’y a pas d’explication logique à cela, mais il semble que ce n’était pas la même idée que Toriyama.

L’affiche officielle de la vengeance de Cooler montrant les yeux rouges de Goku (Photo: Toei Animation)

Il a fait les croquis originaux avec la couleur rouge à l’esprit, mais quand ils ont été publiés plus tard, ils ont été changés en couleur rouge. Certaines théories indiquent que c’était parce que la race des saiyans Ils étaient une race de méchants conquérants la planète, alors le couleur rouge cela allait bien avec qui ils étaient vraiment.

Maintenant, étant donné qu’il s’agit d’un anime pour enfants et que, pour des raisons évidentes, il ne peut pas présenter de protagoniste « méchant« , La couleur des yeux est devenue vert bleuâtre, une couleur qui serait maintenue dans pratiquement toutes ses transformations, à l’exception de deux très spécifiques car elles sont déjà considérées comme un niveau supérieur.

La couleur rouge a été récupérée dans le Super Saiyan God (Photo: Toei Animation)

Il s’agit de Ultra instinct et le Dieu Super Saiyan, Dans ce dernier, l’idée que les yeux prendraient une couleur rouge a été récupérée, en même temps que son énergie et ses cheveux ont également pris cette couleur. Dans Ultra Instinct, par contre, les yeux apparaissent argent clair et les cheveux deviennent blancs avec l’aura également argentée.

Certains fans, en apprenant cette information, ont commencé à dessiner des images sur les personnages qui dans l’anime de « Dragon BallEst devenu Super Saiyans, changer la couleur bleue caractéristique du rouge d’origine que j’avais pensé Toriyama.

Bien que les résultats soient incroyables, la raison pour laquelle vous avez décidé de changer les couleurs est évidente. Au-delà de l’apparence puissante, saiyans Ils ont l’air imposants et diaboliques, quelque chose qui peut-être aimer aurait aussi effrayé les plus petits. Dans tous les cas, il est intéressant de noter que l’idée originale a encore été sauvée avec le Dieu Super Saiyan.

Troncs aux yeux rouges (Photo: Toei Animation)