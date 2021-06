« Dragon Ball Z : Kakarot » annonce le lancement de son troisième DLC

Le jeu inspiré de la franchise « Dragon Ball Z » a présenté le gameplay de la confrontation de Gohan contre les androïdes

L’équipe Bandai Namco et le studio de développement CyberConnect12 ont présenté aux fans du jeu « Dragon Ball Z: Kakarot » un nouvel aperçu de leur troisième DLC, qui s’intitule « Trunks: The Warrior of Hope », anticipant l’arrivée de l’un des les sagas animées les plus emblématiques.

Ce 11 juin, « Dragon Ball Z: Kakarot » proposera un nouveau contenu inspiré par l’arrivée de Trunks et la confrontation ultérieure avec les androïdes. Le DLC peut être téléchargé par ceux qui ont déjà acheté le Season Pass ou, s’ils le souhaitent, peut être téléchargé en tant qu’achat individuel.

Marquez la date Saiyans !

Le 3ème DLC pour #DBZK, -Trunks- The Warrior of Hope, sortira le 11 juin ! Voici un aperçu du gameplay de Gohan VS Android 17 & 18 pour vous faire patienter pic.twitter.com/dUxstXMhVW – Dragon Ball Games Europe (@DBgamesEU)

2 juin 2021





Au lieu d’une cinématique, comme on pouvait s’y attendre, l’équipe derrière le jeu a présenté un avant-goût du gameplay dans lequel on peut voir une version manchot de Gohan se battre contre les androïdes 17 et 18, qui devraient également être introduits. comme personnages jouables.

L’équipe de Bandai Namco a prévu que ce DLC présentera un scénario dans lequel Goku et l’un des guerriers qui auraient pu vaincre les androïdes ont été vaincus, donc Gohan et Trunks devront faire face à cette redoutable menace s’ils veulent sauver ce qui reste de la planète

En plus du gameplay, l’équipe de Bandai Namco a également présenté une série de captures d’écran pour mieux illustrer ce nouveau contenu du jeu. « Dragon Ball Z: Kakarot » présente ce nouveau DLC après la sortie des deux parties de « A New Power Awakens », qui mettait en vedette Beerus, Whis et Freeza Dorado, ainsi que des transformations plus puissantes du Super Sayayin.