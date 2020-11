Dragon Ball Z: Goku SSJ / SSJ 3 dans un incroyable chiffre de 240 euros

Black Wing nous laissera avec cette impressionnante résine de 50 cm de haut au cours du premier trimestre 2021

« Dragon Ball Z« est la saga de la franchise de Akira Toriyama qui revendique probablement des moments plus épiques au sein de la marque entière. Des arcs comme l’arrivée des Saiyans sur Terre ou le voyage à Namek en témoignent, mais la majesté de la série se développe également autour Ils sont Goku et sa capacité à surprendre par le pouvoir qu’il possède. Alors aujourd’hui, nous vous apportons un hommage à son personnage avec une figure incroyable qui le porte sa forme super saiyan et aussi super saiyan 3.

Son Goku a une nouvelle figure de sa scène dans Dragon Ball Z

Ensuite, nous vous laissons avec images multiples de la figure en question, qui a été réalisée par l’équipe de Aile noire (via Anime-Collect):

Comme nous pouvons le voir, le chiffre a une tête interchangeable entre la forme de base du super saiyan et le troisième niveau de celui-ci, bien que malheureusement nous n’avions aucune image qui ressemble au SSJ 3 de Goku en plein corps. En revanche, nous soulignerons que les dimensions officielles de la figure en question sont 28 centimètres de large, 29 centimètres de volume et enfin 50 centimètres de haut, ce qui en fait une résine « Dragon Ball Z » vraiment impressionnante.

Pour acquérir le chiffre en question, il faut prendre en compte son prix de 243 euros, outre le fait que sera produit en unités limitées. Au jour d’aujourd’hui Vous pouvez maintenant effectuer le processus de réservation correspondant, ce qui nécessite une caution d’un peu plus de 50 euros. Aussi, contrairement à beaucoup d’autres chiffres, cette fois l’attente pour sa distribution ne sera pas trop longue, car elle sera officiellement disponible au cours du premier trimestre 2021. En fin de compte, nous soulignerons que la résine arrivera avec une boîte personnalisée avec de l’art en couleur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂