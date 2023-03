Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi reviendra avec son quatrième opus après 16 ans

La »franchise de jeu de combat »Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi » de bandai namco, recevra un quatrième versement 16 ans après la sortie du dernier jeu de la franchise. L’annonce a été faite lors de l’événement Dragon Ball Games Battle Hour 2023.

Bandai Namco et Toei Animation a publié la bande-annonce du nouveau jeu, avec l’aperçu montrant des extraits des jeux précédents qui étaient très populaires à l’époque de la PlayStation 2, puis passant aux images du nouvel épisode » Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 » où nous voyons Goku se transformer en Super Saiyan Blue, tel qu’il est apparu dans l’anime »Dragon Ball Super ».

Pour le moment, aucun autre détail sur le jeu n’a été donné, donc la date de sortie, les plateformes pour lesquelles il sera disponible ou le développeur derrière le jeu sont encore inconnus. Cependant, après avoir attendu 16 ans pour un nouvel épisode, tous les fans de » Budokai Tenkaichi » étaient enthousiasmés par la nouvelle annonce.

Le dernier titre principal, »Dragon Ball Z : Budokai Tenkaichi 3 », est sorti sur PS2 et Nintendo Wii en 2007. D’autres titres liés à la série Budokai Tenkaichi sont sortis dans les années suivantes, comme »Dragon Ball Z : Tenkaichi Tag Team » de 2010 pour PlayStation Portable et la sortie 2012 de »Dragon Ball Z: For Kinect » pour Xbox 360.

Récemment, la franchise de jeux vidéo basée sur » Dragon Ball Z » s’est considérablement développée, avec divers titres couvrant un grand nombre de genres. Les jeux »Dragon Ball Xenoverse » sont des RPG d’action en 3D dans lesquels le joueur peut créer un personnage pour vivre et explorer l’univers Dragon Ball. Pendant ce temps, »Dragon Ball FighterZ », développé par Arc System Works, est un jeu de combat en 2D.

Cependant, même avec tous ces jeux, la saga » Budokai Tenkaichi » a été considérée comme l’une des meilleures faisant référence aux jeux » Dragon Ball Z », avec un grand nombre de fans à travers le monde qui l’ont maintenue en vie. fanbase du jeu malgré sa sortie lointaine avec divers mods et personnages jouables.

»Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 » n’a pas encore de date de sortie.