« Dragon Ball Z »: 5 terribles erreurs de continuité d’anime

Actuellement, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas grandi en train de regarder « Dragon Ball», La célèbre série animée Goku créée par Akira Toriyama. Au fil des ans, leurs histoires se sont mêlées à « Dragon Ball Z » jusqu’à arriver à « Dragon Ball Super», Laissant quelques problèmes de continuité en cours de route.

Et il faut s’y attendre. Akira toriyama Elle n’est pas exactement reconnue pour sa mémoire photographique, d’ailleurs on parle d’une franchise qui ne cesse de grandir depuis 1984. Plus que 36 années Depuis, certaines choses ont de moins en moins de sens dans la série.

Mais il ne s’agit pas des incohérences des pouvoirs de ses protagonistes. Le créateur de « Dragon Ball”N’a pas précisé que Goku ou la saiyans ont une sorte de limite de puissance, donc maintenant nous pouvons les voir s’entraîner dur pour obtenir les pouvoirs divins du Dieux de la destruction et les anges

Les erreurs de continuité renvoient davantage à une incohérence dans le récit, dans l’histoire en tant que telle qui a été racontée tout au long du la franchise et que nous ne pouvions pas arrêter de souligner. Préparez-vous, car si vous avez déjà remarqué quelque chose d’étrange dans la série, vous avez peut-être été victime de l’un d’entre eux.

LES 5 ERREURS DE CONTINUITÉ DANS «DRAGON BALL»

1. La maison du Grand Patriarche de Namek

Dans l’un des combats les plus mémorables de « Dragon Ball Z», Goku affronte Frieza dans Namek pour sauver les Namekiens et tous leurs amis. Dans un mouvement lâche Freeza il attaque le noyau de la planète et de nombreux endroits importants, y compris la maison du Grand Patriarche, sont détruits et sa montagne renversée.

Quelques épisodes plus tard, lorsque les Dragon Balls sur Terre et Shenron raviver tout le monde Namek, les Nameks commencent à se réveiller, mais la maison des Grand patriarche toujours intact avec elle sans une égratignure. Tout ne s’était-il pas effondré et il avait ressuscité dans les décombres?

2. Le pouvoir de détection de Kaiosama

Ça ne fait aucun doute que Kaiosama est un être très puissant à l’intérieur « Dragon Ball», Après tout, fait partie des principales divinités qui figuraient dans l’émission. L’un de ses pouvoirs les plus caractéristiques était la détection d’énergie provenant d’autres corps, comme quand il a remarqué que Goku utilisé le Kaio-ken augmenté 10 fois.

Cependant, plus tard dans la série, lorsque Namek explose en un tas de gravats à cause du combat de Goku Oui Freeza, il a dû se rendre compte qu’ils se sont tous deux échappés, mais a déclaré à la place que son élève bien-aimé était mort au combat. Qu’est-ce qui c’est passé ici?

3. La Lune dans « Dragon Ball » qui se régénère

Lors du premier tournoi d’arts martiaux auquel il a participé Goku, J’avais un dur combat contre Jackie Chun, mais au moment le plus fort, il regarda droit sur le Lune et est devenu un Ozaru. Pour l’arrêter Roshi a décidé de lancer un Kamehameha aile Lune pour le détruire et ramener son élève à la normale.

Le plus drôle, c’est que dans un épisode de « Dragon Ball Z« , lorsque Gohan Je commençais à m’entraîner avec Picolo, il fut un temps où il regarda la Lune et se transforma en Ozaru. N’avait-il pas été détruit auparavant? Picolo l’a détruite à nouveau dans cet épisode pour la garder Gohan sous sa forme humaine.

4. Future Trunks Hair

Quand il a été montré pour la première fois Les troncs, le fils de Bulma Oui Végéta, qui était venu du futur pour avertir Goku De la terrible maladie qui l’attaquerait, il avait les cheveux violets. C’était étrange, car sa mère était censée avoir les cheveux bleus et son père avait les cheveux noirs.

Bien qu’au début ce détail n’était pas très important, c’était une erreur de continuité que l’équipe de Animation Toei corrigé dans « Dragon Ball Super » lorsque Les troncs Est revenu. Cette fois-ci, il avait les cheveux bleus et en dehors de cela, il n’avait pas beaucoup changé dans son attitude ou son niveau de puissance.

5. Les poils du visage des Saiyans

Lorsque Végéta Oui Les troncs ils quittent la salle du temps pour la première fois après une formation d’un an, Bulma ne touchez pas Les troncs ses vêtements étaient abîmés et ses cheveux étaient beaucoup plus longs qu’elle ne se souvenait. Cependant, quand il est sorti Végéta, presque rien n’avait changé. Le Prince des Saiyans Il a expliqué que les Saiyans de race pure n’avaient aucun changement dans leurs cheveux.

Alors pourquoi dans « Dragon Ball Super » lorsque Végéta Oui Goku Ils sont revenus de l’entraînement dans la même pièce, ils se sont présentés avec une barbe et une moustache? C’est vraiment une terrible erreur de continuité qui ne semble pas avoir beaucoup d’importance, mais au final Végéta il est resté comme un grand menteur.