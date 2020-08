Dragon Ball: Y a-t-il un autre Trunks en plus du fils de Vegeta?

L’un des personnages les plus aimés de Dragon Ball C’est sans aucun doute Trunks, dans chacune de ses versions, mais quelque chose que vous ne savez peut-être pas que ce personnage Il n’est pas le seul à porter ce nom au sein de la franchise créée par Akira Toriyama.

Les premiers Trunks de la franchise sont apparus pour la première fois en 1987, et il n’est jamais réellement vu physiquement dans l’anime ou le manga, mais il est mentionné à plus d’une occasion. Le nom apparaît dans le magazine Dragon Ball: Spécial Bouken, un data book spécialisé dans le premier anime, du début de l’histoire au combat entre Goku et Piccolo Daimiao.

Dans cette publication, certains des secrets qui entouraient l’univers à l’époque sont précisés. Dragon Ball, en plus de partager des curiosités sur la création du manga, il était donc possible de trouver des informations supplémentaires sur certains des personnages.

C’est comme ça, Il est révélé que ce nom de Trunks a été utilisé par Toriyama pour désigner le mari de Ranfan, cette combattante aux cheveux violets qui a participé au tournoi d’arts martiaux et qui a utilisé ses charmes particuliers pour gagner un avantage au combat.

Par conséquent, Akira Toriyama a décidé plus tard de recycler le nom et de le donner à l’un des personnages qui avec le temps finirait par devenir une icône de son travail et l’une de ses créations les plus précieuses à travers le monde. Sans cela, le nom de Trunks aurait été perdu dans l’anonymat d’un personnage que nous ne connaissons même pas.

Avec les informations de l'IGN

