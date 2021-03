Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack apportera de nouveaux prétendants

L’événement Dragon Ball Games Battle Hour nous a permis de découvrir le pack légendaire de Dragon Ball Xenoverse 2.

Dragon Ball Xenoverse 2 est sorti en 2016 et, au fil du temps, il est devenu l’un des paris les plus forts et les plus pris en charge de toute l’histoire des jeux vidéo Dragon Ball. Le soutien est si fort que même Bandai Namco a décidé de continuer à prolonger la durée de vie du jeu avec le nouvellement annoncé Pack légendaire Dragon Ball Xenoverse 2.

Il a été présenté dans le cadre de la couverture de l’événement Dragon Ball Games Battle Hour. Il l’a fait à travers la bande-annonce que vous verrez ci-dessous.

Les personnages qui accompagnent ce contenu téléchargeable sont pour tous les goûts. D’une part, nous avons Toppo, le dieu de la destruction de l’Univers 11, en plus du très aimé Pikkon, l’un des combattants les plus puissants de l’enfer.

Plus âgés, les coupables pourront savourer des personnages comme Vegeta SSJ Blue Advanced et même Gohan du futur. Oui, le manchot mais en même temps le plus « TCHAD » de tous les Gohan. La bande-annonce nous laisse un mystère dans l’air, comme si ce Gohan gardait un secret diabolique.

Dragon Ball Xenoverse 2 Legendary Pack 1 sera en vente dans tous les magasins numériques le 18 mars 2021. Le 16 mars, nous recevrons la mise à jour précédente qui adaptera le jeu à ce contenu. D’autre part, en octobre, nous aurons le Legendary Pack 2 qui amènera une autre légion de combattants au jeu Bandai Namco.

Dragon Ball Xenoverse 2 est avec nous depuis 2016. Au cours de ces 5 années, il a reçu d’innombrables mises à jour et passes de combat pour en faire le jeu Dragon Ball avec le plus de contenu de l’histoire. Vous pouvez l’obtenir pour pratiquement n’importe quelle plate-forme actuelle, son lancement le plus récent étant la Nintendo Switch.