Dragon Ball Xenoverse 2 célèbre plus de 7 millions d’expéditions dans le monde

Bandai Namco a récemment annoncé une étape importante pour Dragon Ball Xenoverse 2. Dans un article de presse, la société a déclaré que le jeu avait expédié sept millions d’unités dans le monde.

Dragon Ball Xenoverse 2 tiendra également un événement en ligne jusqu’au 12 janvier. Pendant la période de l’événement, des événements en ligne auront lieu quotidiennement. De plus, tous les joueurs qui se connecteront pendant cette période recevront un cadeau spécial de l’ensemble Dragon Ball.

Le Golden Raid Boss Festival pour célébrer la nouvelle année aura également lieu jusqu’au 12 janvier. Dans cet événement, les joueurs doivent vaincre les boss en mode raid. Au fur et à mesure que les joueurs vainquent un boss, les prochains boss ne font que devenir plus difficiles. En récompense, les joueurs recevront une variété de costumes dorés déjà apparus.

Le niveau va du niveau 1 au niveau 99. Une fois cette période terminée avec succès, les joueurs passeront à Infinite Raid Boss Battle et combattront continuellement les boss de niveau 99. Même si les joueurs perdent, les points qu’ils gagnent seront ajoutés au système de classement.

Pikkon, le guerrier le plus puissant de la galaxie occidentale, sera ajouté en tant que personnage DLC jouable. Le guerrier s’est battu contre Goku dans le tournoi de l’autre monde, puis était un puissant allié lors de la bataille contre Janemba. Pikkon retournera ses mouvements Ki Wave uniques liés à ses attaques de charge.

De nouveaux costumes pour Bardock et Gine de Dragon Ball Super: Broly. Cela inclut les accessoires des ensembles Gine Wig et Tail pour recréer complètement le personnage en mode photo avec Bardock. Cependant, les vêtements de Gine sont réservés aux avatars féminins. Les nouveaux costumes apparaîtront dans la mise à jour du jeu.

Jenemba sera bientôt ajoutée en tant que nouvelle mascotte CC. Le personnage affichera ses capacités uniques du film Dragon Ball Z: Fusion Reborn. Les joueurs peuvent voir son coup de pied et sa technique Ki Blast sous une forme plus adorable.

Dragon Ball Xenoverse 2 est initialement sorti sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch en 2016. Le titre est un RPG développé par Dimps et publié par Bandai Namco. Le titre est une suite du jeu original Dragon Ball Xenoverse lancé en 2015.

Dragon Ball Xenoverse 2 contient une nouvelle ville centrale, des options de personnalisation des personnages, ainsi que d’autres fonctionnalités nouvelles de la série. Les joueurs développent un guerrier et un avatar personnalisés, s’entraînent pour apprendre des compétences et aident à combattre de nouveaux ennemis.

Le jeu permet aux fans de la franchise de revivre le Dragon Ball récit. C’est au nouveau héros de voyager dans le temps et de protéger les moments historiques de la franchise, mais avec de nouveaux personnages et des combats de boss.

Dragon Ball Xenoverse 2 est actuellement disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.