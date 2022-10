Dragon Ball: The Breakers – Toutes les informations sur le nouveau jeu multijoueur du hit anime

Avec la sortie récemment Dragon Ball : Les Casseurs le vénérable hit d’anime s’aventure dans un nouveau territoire. Pour la première fois, vous pouvez entrer dans un jeu multijoueur asymétrique plongez dans l’univers créé par Akira Toriyama. Dans notre aperçu, nous vous disons à quoi vous attendre.

Sur quelles plateformes Dragon Ball : The Breakers est-il disponible ?

Dragon Ball : The Breakers est sorti le 14 octobre 2022 Sortie sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (via Steam). À propos de rétrocompatibilité des consoles, vous pouvez également jouer au titre sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

De quoi parle Dragon Ball : The Breakers et comment fonctionne le jeu ?

L’intrigue du jeu est vaguement liée à l’histoire de Dragon Ball Xenoverse 2 liés ensemble. Grosso modo, d’étranges phénomènes temporels, dits marge de temps, a émergé dans lequel les choses menaçaient de devenir incontrôlables. En plein milieu cette fois civils normaux sans superpuissances notables. Ils sont menacés par des méchants bien connus tels que Freezer, Cell ou Majin Boo.

Les civils doivent bien se cacher © Bandai Namco Entertainment

Participer à un tour total huit joueurs participent: Sept d’entre eux sont des civils visant à battre la chronologie avec un super machine à remonter le temps pour échapper à. Pour mener à bien cette tâche, vous devez être habile travailler ensemble et se concentrer sur les petits articles auxiliaires en quittant. De plus, ils peuvent être temporaires mises sous tension utiliser pour lutter contre les méchants.

Le huitième joueur se glisse dans Rôle du voleur. Il/Elle prend ainsi le contrôle d’un des méchants précités. Ceux-ci sont naturels pour les civils en raison de leurs énormes pouvoirs clairement supérieur. Freezer & Co. peut acquérir de nouvelles formes, Détruire des parties de la carte et tentent ainsi d’empêcher leurs adversaires de s’échapper.

je t’ai eu! Robber Cell a trouvé un civil © Bandai Namco Entertainment

D’une certaine manière, « Dragon Ball : The Breakers » parle de un Dead by Daylight dans l’univers de Son Goku, Vegeta & Co., mais cette fois, les héros puissants jouent des rôles plutôt petits. sur jeu croisé Au fait, vous devez basculer entre les plates-formes renoncer à (via Siliconera).

Êtes-vous un vrai fan de « Dragon Ball » et cherchez-vous également un nouveau téléphone portable ? Alors ce smartphone spécial pourrait être fait pour vous :

Qu’en est-il du nouveau contenu de Dragon Ball : The Breakers ?

Au fait, si vous avez déjà apprécié les combats multijoueurs asymétriques du titre, vous pouvez j’attends avec impatience une recharge. Bandai Namco Entertainment a l’intention de continuer à apporter du nouveau contenu au titre et une saison 2 a déjà été confirmé.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Sur la base de l’image teaser à la fin de la bande-annonce de lancement de « Dragon Ball : The Breakers », les civils apparaissent, entre autres Voleur Vegeta sous sa forme de singe-garou devoir fuir. La date de sortie de la saison 2 est à jour toujours pas clair.