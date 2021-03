« Dragon Ball Super »: Vegeta! le candidat pour hakaishin

« Dragon Ball Super » donne un aperçu de la portée du nouveau pouvoir divin de Vegeta avec son dernier chapitre. Être guidé par le même Dieu de la destruction veut suivre un chemin différent de Ultra Instinct de Goku.

Le chapitre 70 nous a laissés piqués. HYPE! .. le plus important du Chapitre. Vegeta utilisant Hakai, Granola Il devient l’être le plus fort de l’univers en échange de la réduction de 3 ans de son espoir, c’est-à-dire de la vie. Plus de secrets sont révélés #DragonBallSuper #DragonBallSupermanga pic.twitter.com/RLh49iNRnd – Fan de Dragon Ball, captures d’écran (@BallFanatico)

Avec le chapitre précédent de la série, Vegeta s’entraîne potentiellement avec Bill pour apprendre les techniques et le pouvoir Hakai que les dieux de la destruction ont utilisés, et Goku se consacre à la maîtrise et à l’amélioration de sa forme Ultra Instinct, le dernier chapitre de la série maintenant. il se consacra à atteindre les nouveaux pouvoirs divins de Vegeta au fur et à mesure qu’il commençait à les entraîner et à les maîtriser.

Chapitre 70 confirme que Vegeta lui-même apprend maintenant à utiliser Hakai et les autres techniques du Dieu de la Destruction sous la tutelle de Bills. Il enseigne à Vegeta que l’énergie réelle de ses techniques provient de l’énergie résultante libérée par son type spécifique de destruction, et il semble que cette énergie augmente en fonction du type de Hakai utilisé à l’époque.

Le chapitre le voit utiliser avec succès Hakai dans une pierre de la taille d’une olive, et l’onde de choc qui en résulte envoie une énorme explosion d’énergie.

Cela confirme en outre que cette explosion s’adapte à la taille réelle de l’objet détruit lui-même et Cela nous donne une idée du genre de pouvoir divin que Vegeta pourra exercer une fois qu’il sera pleinement capable d’utiliser le Hakai complet.

