Dragon Ball Super : un anime Web est-il en préparation ? – Rumeur

Au moins depuis la sortie en salles du film d’animation Dragon Ball Super : Super héros les fans de la franchise légendaire se demandent comment les choses vont continuer pour Son Goku & Co. pris plus tôt dans le mois les rumeurs reprennent de l’ampleurqui rendent compte de plusieurs projets en même temps.

Un anime Web Dragon Ball Super commence-t-il en 2023?

A côté d’un nouveau projet d’animequi a été officiellement confirmé il y a quelque temps, deux autres ramifications seraient en préparation : Un nouvel anime TV ainsi qu’un web anime. Les informations fonctionnent divers initiés qui veulent en savoir plus sur les deux productions.

L’un d’eux est @AnimeAjay, qui est allé plus en détail. Comme il l’explique, le web anime se situe actuellement en pré-production. Le spectacle devrait commencer 2023. Pendant ce temps, l’anime télévisé n’a pas encore de date de sortie et ne fonctionne pas non plus. pas encore commencé.

De nombreux fans ont pensé directement au terme « web anime ». Héros Super Dragon Ball. La série, basée sur le jeu d’arcade du même nom, sera supervisée par Shueisha Publishing. Le hic : Apparemment, personne dans l’entreprise ne devrait vraiment intéressé par la sériec’est pourquoi ce n’est pas une priorité.

Selon AnimeAjay, les anime Web en ont souvent un standard de qualité assez élevé. Tous les préjugés sont donc sans fondement. Un exemple frappant de cela serait « Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky—Beyond Time and Darkness ».

Initié de Dragon Ball geekdom101 a ajouté que la durée des épisodes individuels différerait les uns des autres. Lors d’un épisode de « SDBH » pendant environ 10 minutes c’est-à-dire que les épisodes de l’anime Web auraient été plus probables un temps de fonctionnement normal (~23 minutes). De plus, il estime que pas adapter le manga Dragon Ball Supermais raconterai plutôt une histoire qui m’est propre.

Comment la récente spéculation sur Dragon Ball Super est-elle née?

Mais comment est née cette spéculation ? paru début septembre un calendrier pour 2023, dont les feuilles ornent divers anime de Toei Animation. Un détail particulièrement intéressant ici était un droit d’auteur spécial : © 2023 Dragon Ball Super Comité de Production.

Parce que toutes ces informations pas encore ont été confirmés par la partie officielle, c’est-à-dire Akira Toriyama, Shueisha ou Toei Animation, vous devez toujours les emporter avec vous beaucoup de scepticisme qui concerne. Bien sûr, si un web anime Dragon Ball Super est annoncé, vous en entendrez parler par nous.