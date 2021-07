Dragon Ball Super : Super Héros

Son Goku est le seul à apparaître dans la première vidéo de Dragon Ball Super : Super Hero, mais il y a des personnages plus confirmés. Attentif!

On sait peu de choses sur le prochain film Dragon Ball. Mais en voyant l’animation de Son Goku, les alarmes ont sauté. CGI ? C’est quelque chose que les gens ne finissent pas d’aimer. En plus de la bande-annonce de Dragon Ball Super : Super Hero, nous avons plusieurs personnages confirmés. Certains d’entre eux sont nouveaux et nous ne connaissons pas leur nom pour l’instant.

Dragon Ball Super Personnages : Super Héros

Dans les images, vous pouvez voir de vieilles connaissances comme Krillin et ses costumes de police, Piccolo, Pan et les deux nouveaux personnages. Ceux-ci ont une apparence similaire, bien que vous puissiez voir certaines différences dans leur tête, leurs couleurs et le nombre qu’ils portent sur le costume. Pour une raison quelconque, l’un a un « 1 » et l’autre un « 2 ».

Quant à Piccolo, on le voit avec sa cape particulière et sans. Si nous regardons de près, nous verrons que le Namekian change de couleur dans une partie de son corps. Les parties roses des bras, de l’abdomen et des jambes deviennent maintenant jaunes. Et ses chaussures ont changé de style.

Pan et Krilin

Celui qui change le plus son apparence dans Pan. La fille de Son Gohan et Videl montre une apparence plus féminine, signe qui indique que l’histoire de Dragon Ball Super: Super Hero se déroule des années après les événements qui se sont déroulés dans l’arc de Big vague. Loin de porter le costume avec lequel il est présenté dans le dernier chapitre de Dragon Ball Z, Pan porte un costume d’école.

Krillin, dont j’ai mentionné au début qu’il porte son costume de police, présente également une légère différence par rapport au design que nous avons vu dans l’anime. Peux-tu le voir? Eh bien, il s’agit de vos yeux. Le meilleur ami de Goku avait la sclérotique (partie blanche de l’œil) de la même couleur que sa peau, mais maintenant ils ont décidé de la rendre blanche.

Dragon Ball Super : Super Hero est le prochain film de Son Goku et compagnie que nous pourrons voir dans les salles en 2022.