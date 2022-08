"Dragon Ball Super : Super héros" sort en salles: à quoi s’attendre d’un nouveau film

pas de spoilers

Cette semaine, le nouveau film de la saga Dragon Ball Super sera disponible dans les salles d’Amérique latine et nous vous donnerons ensuite notre avis SANS SPOILERS.

©Photos Sony« Dragon Ball Super : Super Hero » sort en salles : à quoi s’attendre du nouveau film.

Dragon Ball Super : Super héros est le nouveau film de la saga animée emblématique distribuée par Sony Pictures et le service de streaming Crunchyroll. Après une longue attente par les fans, la bande sera disponible dans les salles d’Amérique latine à partir de ce jeudi 18 août, après avoir été diffusé au Japon et aux États-Unis auparavant. Dans spoilers Nous avons déjà vu le long métrage de 120 minutes et ici nous allons tout vous dire sans dévoiler de détails importants.

Sa prémisse se concentre sur les individus qui cherchent à perpétuer l’héritage de la patrouille rouge, l’armée qui Goku Il a détruit. Avec l’aide de nouveaux personnages, ils créent les androïdes ultimes Gamma 1 et Gamma 2qui se proclament super-héros et voient les membres de la Capsule Corporation comme des ennemis, alors ils décident d’attaquer Gohan. Cependant, Piccolo parvient à se faufiler dans la base pour découvrir les plans derrière la nouvelle organisation.

Dès les premières années de la série à la fin des années 1990, cette adaptation manga écrite et illustrée par le grand Akira Toriyama a réussi à construire une franchise qui a traversé des générations et l’incursion de Dragon Ball Super a généré plusieurs histoires autour de lui. Cette fois, l’histoire arrive avec une grande attente après les bons résultats du film précédent, Dragon Ball Super : Brolyet nous pouvons dire qu’il est entièrement conforme.

Sous la direction de Tetsuro Kodama, on retrouve une approche qui ne perd pas de vue son objectif dans ce qu’elle veut raconter, bien qu’au milieu nous ayons quelques références impossibles à ignorer dans cet univers. Cet aspect amène le spectateur à savoir constamment où il va, même si bien sûr, des surprises et des rebondissements intéressants seront plus que présents pour le fandom qui sera captivé par ses révélations.

Comme prévu, le divertissement est plus que garanti, ainsi que le quota de son humour inévitable, nous aurons donc quelques scènes et dialogues qui susciteront le rire du public sans exagérer ni perdre l’axe. D’un autre côté, on peut aussi voir un fan service comme on en voit rarement dans la saga, mais la réalité est que cela fonctionne pour l’histoire et, pour être tout à fait franc, ce serait une erreur de demander un extra, donc le fan savent déjà avec ce qui sera trouvé et ne vous décevra pas.

Quant à l’animation, qui mélange la 2D classique avec une nouvelle technique 3D, il faut souligner que bien qu’il s’agisse d’une rénovation et qu’elle ait des plans qui embellissent l’image, il ne serait pas étrange de ressentir une gêne et la sensation de regarder plus d’un jeu vidéo qu’un film. Il n’y a pas de faute à cet égard, puisque l’équipe technique a obtenu un résultat intéressant lors des battles, mais il appartiendra à chacun de savoir comment il recevra ce choix de la part de la production.

Dragon Ball Super : Super héros est le film que les fans veulent voir, car il contient du divertissement, de l’émotion, des batailles épiques et des moments mémorables qui marqueront les étapes des prochaines productions de la franchise. L’univers créé par Akira Toriyama Cela peut être répétitif et prévisible pour certains, mais il ne fait aucun doute qu’ils trouvent toujours un moyen de revenir et de réveiller une étincelle particulière dans le public.

