"Dragon Ball Super : Super héros": premier trailer doublé et date de sortie

Les fans de Dragon Ball apprécieront un nouveau film cette année et pourront désormais profiter de sa première bande-annonce doublée, ainsi que de la confirmation de la voix de Gohan.

© Crunchyroll« Dragon Ball Super : Super Hero » : premier trailer doublé et date de sortie.

Dragon Ball Super : Super héros sera le prochain film de l’univers créé par Akira Toriyama, annoncé lors du San Diego [email protected] 2021, au milieu d’une nouvelle vague de cas de Coronavirus qui n’a pas permis à l’événement en face-à-face d’avoir lieu. Bien que l’animation de Toei Animation soit un sujet discutable, nul doute que les fans verront ce nouveau film qui vient de sortir une nouvelle bande-annonce doublée et a dévoilé son casting de voix en Amérique latine.

Dans cette histoire, Goku vient de détruire la Patrouille Rouge et maintenant, certains individus ont décidé de continuer leur héritage et ont créé les androïdes ultimes : Gamma 1 et Gamma 2. Ces deux androïdes sont des super-héros autoproclamés et décident d’attaquer Gohan Déjà Piccolo, qui remarque l’activité paranormale et se faufile dans la base de l’Armée de patrouille rouge. En revanche, Gohan devra se battre après l’enlèvement de sa fille Pan. Découvrez la bande-annonce !

Depuis les réseaux sociaux de Sony Pictures, ils ont annoncé les voix latines pour le doublage : Mario Castaneda (Goku), Victor Ugarté (Goten), Charles Second (Piccolo), Rocío Garcel (boulma), René García (Végéta), Edouard Garza (Krillin), Serge Bonilla (troncs) et Carol Vazquez (Videl), entre autres. Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c’est l’incorporation de Luis Manuel Ávila comme nouvelle voix de Gohan.

Comme les fans d’Amérique latine s’en souviendront, la voix historique de Gohan était Luis Alfonso Mendoza, mais cet acteur a été tué au début de 2020. Pour cette raison, les adeptes avaient une grande incertitude quant à savoir qui serait derrière pour donner vie au premier fils de Goku et This Lundi, il a finalement été confirmé que Ávila mettra sa voix. Cela a été annoncé via son profil Instagram officiel, où il a reçu des messages de soutien.

+Quand est-ce que Dragon Ball Super : Super Hero sera disponible en avant-première ?

Selon le communiqué officiel, Dragon Ball Super : Super héros sortira dans les salles d’Amérique latine le 18 août dans les pays suivants : Argentine, Bolivie, Chili, Amérique centrale, Colombie, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou et Uruguay. Il s’agira de la première sortie mondiale en salles d’une production Crunchyroll, distribuée par Sony Pictures dans la région.

