Dragon Ball Super: Super Hero – Toutes les informations importantes sur le nouveau film d’animation

Dans seulement trois mois, ça va commencer au Japon Dragon Ball Super : Super héros le dernier long métrage d’animation de la franchise de renommée mondiale. Dans les lignes suivantes, nous résumons tous les détails importants pour la prochaine aventure de Son Goku et ses amis ensemble pour vous.

De quoi parle Dragon Ball Super : Super Hero ?

Un certain temps s’est écoulé depuis le combat contre Broly et la paix règne à nouveau sur terre. Cependant, nos héros n’ont pas droit à une vie contemplative, car un vieil adversaire renaît comme un phénix de ses cendres : L’armée du ruban rouge ! En fait, Son Goku & Co. pensaient avoir vaincu cet ennemi il y a de nombreuses années, mais maintenant l’organisation perverse revient et prépare sa vengeance.

Le groupe de voyous, maintenant dirigé par un homme nommé Magenta est répertorié, s’est associé au brillant scientifique docteur il fait allié. Il dirige les recherches du maléfique Dr. Gero continue et crée avec Gamma 1 et Gamma 2 deux nouveaux cyborgs puissants ciblant nos personnages principaux. Un nouveau combat éclate et Goku et ses amis doivent se battre une fois de plus pour sauver leur patrie.

Incidemment, cette fois, contrairement aux précédents films d’animation de la série, l’histoire est centrée sur Son Gohan et son mentor Piccolo. De plus, les jeunes La poêle jouent un rôle important et bien sûr Son Goku et Vegeta se jettent également dans l’action. De plus, Broly fêtera son grand retour.

Son-Gohan, Piccolo et Pan sont les personnages centraux de Dragon Ball Super : Super héros © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

A l’échelle du nouveau film de cinéma révélé Akio Iyoku, qui est producteur exécutif sur Dragon Ball Super: Super Hero Akira Toriyama, le créateur de la série, voulant aller dans une direction différente cette fois. Contrairement au prédécesseur, le sort de l’univers ne serait plus en jeu. Au lieu de cela, il faudrait histoire ancrée sont racontées, qui devraient donc prendre des proportions un peu moindres.

Dragon Ball Super : Super Hero s’apprête à innover

En parlant de Toriyama, le créateur de la franchise Dragon Ball s’est exprimé dans un court message qui pour annoncer le film a été publié sur les ambitions des responsables. Il y parle, entre autres, de son lien avec « l’esthétique visuelle quelques nouvelles méthodes » être testé. On sait maintenant que « Super Hero » est sur le point le premier long métrage pur CGI de la marque va agir.

Son Gohan combat Gamma 1 © バード・スタジオ/集英社 ©「2022ドラゴンボール超」製作委員会

Pour cela, les makers utiliseraient les technologies actuelles, dont devraient notamment bénéficier les combats visuellement époustouflants. Iyoku a déclaré que ceux-ci devraient non seulement « Un régal pour les yeux » être, mais aussi un « nouvelle légende » forme au sein de la franchise. Des batailles impressionnantes peuvent à nouveau nous attendre.

Qui sont les créateurs de Dragon Ball Super : Super Hero ?

Comme les précédents films d’animation de la franchise, Dragon Ball Super : Super Hero est réalisé en studio Animation Toei. Le responsable pour la production de la dernière aventure de nos héros sont :

Réalisateur: Tetsuro Kodama (« L’école des ours »)

Tetsuro Kodama (« L’école des ours ») Directeurs d’animation : Chikashi Kubota (« One Piece : Baron Omatsumi et l’île mystérieuse »)

Chikashi Kubota (« One Piece : Baron Omatsumi et l’île mystérieuse ») Directeurs de CGI : Jae Hoon Jung (« Dragon Ball Z : Le Choc des Dieux »)

Jae Hoon Jung (« Dragon Ball Z : Le Choc des Dieux ») Scénario et conception de personnages : Akira Toriyama

Akira Toriyama Directeur artistique: Nobuhito Sue (« One Piece Movie Gold »)

Nobuhito Sue (« One Piece Movie Gold ») Conception de couleur : Rumiko Nagai (One Piece Stampede)

Rumiko Nagai (One Piece Stampede) Musique: Naoki Satō (« Salle d’assassinat »)

Son Goku est autorisé à entrer Dragon Ball Super : Super héros bien sûr à ne pas manquer

Ainsi, Toei a une animation quelques grands noms de l’industrie de l’anime réunis pour ce qui est maintenant la 21e ramification d’écran de la vénérable franchise. Après les animations parfois impressionnantes du film précédent, les attentes des fans du dernier film de cinéma risquent d’être immensément élevées.

Quand est-ce que Dragon Ball Super : Super Hero sortira en salles ?

Dragon Ball Super : Super Hero devrait sortir en salles au Japon prévu le 22 avril 2022. Cela donne le coup d’envoi de la revanche de nos héros contre l’Armée du ruban rouge juste à temps pour le semaine dorée (29 avril au 5 mai). Pendant ce temps, de nombreux travailleurs essaient de prendre des vacances, c’est pourquoi les studios de cinéma profitent régulièrement de ces journées potentiellement extrêmement lucratives avec une sortie en salles à proximité de leurs nouvelles productions majeures.

Pour l’Allemagne, cependant, est actuellement date de sortie pas encore connue. Vous n’avez donc pas à être triste maintenant, car il y a des raisons d’espérer que le film sortira également dans les cinémas de ce pays cette année. Tout d’abord, une libération du travail pour d’autres régions a maintenant été confirmée. De plus, il a fallu le prédécesseur, « Dragon Ball Super : Broly », seulement environ un mois, jusqu’à ce que KAZÉ anime le film dans le cadre de son KAZÉ Anime Nights publié. Les chances d’un démarrage rapide du successeur ne devraient pas être mauvaises.