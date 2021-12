Dragon Ball Super : Super Hero – Sortie du premier visuel clé du film d’animation

Avec Dragon Ball Super : Super Héros Goku et ses amis reviennent sur grand écran l’année prochaine. À propos de L’intrigue du nouveau film est actuellement encore très peu connue, mais plus récemment via Twitter a publié le premier visuel clé pour l’aventure anime quelques petites nouveautés.

Dragon Ball Super: Super Hero – Key Visual vous donne un premier aperçu de Gohan et Vegeta

La nouvelle image montre à côté de Le protagoniste Son Goku aussi sa petite-fille Pan et son ami Piccolo. De plus, l’affiche nous accorde un premier regard sur Gohan et Vegetaqui ont donc également été confirmés pour le dernier rejeton d’écran de la franchise. Selon une information publiée sur le site officiel de Dragon Ball, le fils aîné de Son-Goku jouera un rôle majeur, car il est au centre de son équipement anti-émeute.

En plus de nos héros, il y a aussi les deux nouveaux personnages Gamma 1 et Gamma 2 à voir, qui ont été spécialement créés pour le film. Sur la gauche de l’image sont deux autres, à ce jour négalement des chiffres inconnus sur la photo que très probablement appartenir à l’armée du ruban rouge devrait. Au moins, cela s’inscrit dans le cadre du New York Comic-Con de cette année clip sorti close, ce qui a confirmé le retour de la Rogue Association.

En général, les responsables font l’intrigue de « Dragon Ball Super: Super Hero », qui dans le Studio Toei Animation (« Dragon Ball Super ») est toujours un grand secret. On sait jusqu’à présent que l’histoire et le scénario de Mangaka Akira Toriyama ont été écrits, le créateur de Son-Goku & Co ..

Le premier visuel clé pour « Dragon Ball Super: Super Hero » © バ ー ド ・ ス タ ジ オ / 集 英 社 © 「2022 ド ラ ゴ ン ボ ー ル 超」 製作 委員会

Soit dit en passant, il ne faudra pas longtemps avant que plus de détails sur le film d’animation soient publiés. Dans quelques jours, de nouvelles informations sur la dernière aventure à l’écran de Son Goku seront révélées dans le cadre de l’événement Jump Festa de cette année, le les 19 et 20 décembre 2021 aura lieu.

« Dragon Ball Super: Super Hero » commence à un moment donné 2022 dans les cinémas japonais. Reste à savoir si le film trouvera bientôt sa place dans nos cinémas locaux pas encore connu.