Dragon Ball Super: Super Hero – Quelle est la force de Piccolo dans le nouveau film d’animation ?

Attention, spoilers massifs suivent: Avec Dragon Ball Super : Super héros un nouveau film d’animation de la franchise légendaire a récemment commencé dans nos cinémas. L’un des rôles principaux est à venir piccolo qui, après un long moment, est autorisé à montrer à nouveau ce qu’il sait faire. Mais quelle est sa force dans le film ?

Nous voulons aller au fond de cette question dans cet article. Si vous préférez tout cela voulez découvrir par vous-mêmealors n’hésitez pas à lire l’article après avoir vu le film.

Piccolo doit protéger la terre d’un grand danger

Après le fort Cyborg guerrier Gamma 2 l’attaque, Piccolo fait une terrifiante découverte : le malin Armée du ruban rouge est revenu! Il s’infiltre alors dans l’organisation et se rend vite compte qu’elle est toujours autres armes puissantes a dans son arsenal.

Puisque Goku et Vegeta ne sont pas actuellement sur Terre, Piccolo décide de prendre les choses en main. Il veut son potentiel caché réveillez-vous comme l’ancien chef de Namek l’a fait autrefois pour Son-Gohan et Kuririn. Pour cela, il se tourne vers Dragon sacré Shenlong.

Le projet aboutit et la forme est déjà visible dans certaines bandes-annonces de « Dragon Ball Super : Super Hero ». Elle se caractérise par une couleur de peau plus jaunâtre et Piccolo en obtient un en conséquence augmentation significative de la force. En fait, cela est si clair qu’il est presque à égalité avec Gamma 2, contre lequel il avait auparavant peu de chance.

Peu de temps après avoir exaucé le vœu, Shenlong a laissé entendre qu’il voulait toujours le power-up de Piccolo. ajouté un petit quelque chose en plus. Ce que c’est exactement, nous ne le découvrirons que plus tard : Quand il semble que Gamma 2 va gagner, réveillez-vous le vrai pouvoir du héros namekien.

Apparaît sur le dos de Piccolo un symbole, que nous n’avons jamais vu auparavant. Ceci représente cela Fierté de Namek et montre un premier Arbre d’Asie. Peu de temps après, il se transforme en un dôme entouré d’un cercle représentant Shenlong. Le Piccolo Orange est né !

Orange Piccolo est la première vraie transformation du Namek

Comme le nom de ce formulaire l’indique, Modification de l’apparence de Piccolo. Il n’a plus la peau verte typique des Nameks, mais un orange. De plus, le favori des fans est maintenant clair plus grand et plus musclé. Ses yeux en ont aussi un couleur rouge assumé. Ce qui est également frappant, c’est que le visage de Piccolo a changé, qui est maintenant beaucoup plus anguleux œuvres.

Cette forme ressemble aux créateurs de « Dragon Ball » Akira Toriyama même c’est notéla première vraie transformation par Piccol. Jusqu’ici, bien sûr, le personnage pouvait toujours devenir plus fort et fusionné par exemple avec Nehl ou Dieu.

Il n’a pas encore maîtrisé une véritable transformation qui serait comparable à un Super Saiyan. Petite anecdote amusante : Le piccolo orange est un rappel subtil de la transformation à cause de la couleur de ses yeux Nameks aux yeux rouges du jeu Dragon Ball Online.

Selon Toriyama, Piccolo serait meilleur avec cette nouvelle transformation en termes de puissance de combat maintenant Goku et Vegeta seront à nouveau égaux. L’Orange Piccolo pourrait ainsi faire jeu égal avec le Ultra instinct ou Ultra Ego de nos deux personnages principaux bougent. Aussi utile : Piccolo peut être sous cette forme grossit aussimais cela n’augmente pas sa puissance.

Nous ne découvrirons probablement la force réelle de l’Orange Piccolo qu’à une date ultérieure. Peut-être déjà dans prochain projet d’anime Dragon Ball Superce qui a déjà été confirmé.