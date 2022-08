Dragon Ball Super: Super Hero – Quel est le rôle de Broly dans le nouveau film d’animation ?

Attention, les spoilers suivent : Après avoir joué un rôle central dans le dernier long métrage d’animation majeur de la franchise, les choses se sont calmées par la suite Broly. Dans Dragon Ball Super : Super héros le légendaire Super Saiyan est de retour. Mais comment ça sa tâche dans le nouveau blockbuster ?

Nous vous le dirons dans les lignes suivantes, mais nous ne le ferons pas à propos des spoilers mineurs contourner Si vous voulez être surpris, lisez le texte après votre passage au cinéma.

Dans Super Hero, Broly ne joue qu’un rôle de soutien – avec une mission !

Dragon Ball Super: Broly était tout au sujet du guerrier Saiyan avec un subtil problème de colère. Celui-ci a été créé par le méchant Freeza contre nos personnages principaux, Goku et Vegetaincité et dans sa frénésie a finalement menacé de détruire la terre entière.

Maintenant Broly est de retour et de toutes choses sur la planète de Beerus ! Entre-temps, il semble s’être lié d’amitié avec ses anciens adversaires, pour ainsi dire. À cet endroit, ils l’ont amené donc Freeza ne le trouve pas.

Cependant, ce n’est pas tout. Il s’avère que le légendaire Super Saiyan le fait en effet quelque chose comme une mission dans Dragon Ball Super: Super Hero.

Et ça a tout pour plaire, parce qu’il devrait s’entraîner, maîtriser sa violente colèreafin qu’il ne perde plus son sang-froid et qu’il détruise éventuellement tout et tout le monde autour de lui.

Broly n’a toujours pas perdu le contrôle de son tempérament © BIRD STUDIO/SHUEISHA © 2022 DRAGON BALL SUPER Film Partners

Devrait l’aider avec ça une séance d’entraînement avec Goku et Vegeta sous la direction d’Angel Whis. Comme l’explique notre protagoniste, Broly doit s’entraîner à utiliser son énorme pouvoir, sans que son ki jaillisse de lui. Une tâche qui le tracasse encore visiblement.

Son Goku et Vegeta devraient lui en fournir un exemple clair. Dans un match d’entraînement ils doivent essayer de mettre leur adversaire à genoux sans transformations et leurs attaques les plus puissantes. Pendant ce temps, Broly est censé garder un œil sur les deux et apprendre d’eux.

Vous pouvez voir exactement à quoi cela ressemble et comment notre taciturne Saiyan y réagit à partir d’aujourd’hui, 30 août 2022regardez Dragon Ball Super : Super Hero par vous-même dans les cinémas participants.