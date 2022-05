Dragon Ball Super: Super Hero présente de nouveaux designs de personnages

Le prochain film à sortir, »Dragon Ball Super : Super héros » vient de révéler une nouvelle bande-annonce. Le court aperçu de 15 secondes nous montre une grande variété de personnages caractéristiques de la saga, ainsi que leurs nouveaux designs pour cette nouvelle aventure. Tout d’abord, nous pouvons voir Goku et Vegeta se battre contre un ennemi inconnu, Krillin utilisant un nouveau costume de police, l’attachante Bulma et plusieurs des antagonistes tels que Frieza, Majin Buu et Broly.

Il s’agit de la deuxième courte bande-annonce de » Dragon Ball Super : Super Hero » qui est sortie récemment, car une vidéo promotionnelle centrée sur les personnages principaux du film, Gohan et Piccolo, a également été publiée. La bande-annonce montrait de nouvelles images de Gohan combattant aux côtés de Goten et Trunks, qui ont également reçu de nouvelles conceptions de personnages plus adolescents pour refléter la place du nouveau film dans la chronologie de Dragon Ball.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Hunter x Hunter : le créateur de manga annonce un retour tant attendu







Le nouveau film se déroulera des années après le film Broly et se concentre principalement sur le lien entre Piccolo et son élève d’origine, Gohan, alors qu’ils combattent l’Armée du ruban rouge, les anciens ennemis de Goku qui sont revenus pour détruire l’Armée du ruban rouge. , la fille de Gohan.

L’Armée du ruban rouge a créé deux nouveaux guerriers androïdes connus sous le nom de Gamma 1 et 2, et ils travaillent mystérieusement sur une nouvelle arme de destruction, qui, selon de nombreux fans, pourrait être Cell, le clone génétiquement muté que Gohan a vaincu dans » Dragon Ball Z » ‘.

Vous pourriez également être intéressé par : Suzume No Tojimari, un film du créateur de Your Name : de quoi s’agit-il ?

»Dragon Ball Super : Super Hero » sortira au Japon le 11 juin. Le film devait sortir en salles en avril dernier, mais a été retardé après que la société d’animation Toei Animation, a été victime d’un piratage qui a retardé la production de plusieurs de ses projets. Le film sera disponible plus tard cette année sur le service de streaming de Crunchyroll.