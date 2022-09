Dragon Ball Super: Super Hero – le succès de l’anime explique la raison de l’énorme pouvoir de Jiren

Attention, les spoilers suivent : Parmi les combattants les plus puissants que Goku, Vegeta et leurs amis ont affrontés jusqu’à présent, appartenait sans doute à Jiren. Le chef des Pride Troopers de l’Univers 11 était le guerrier le plus puissant du Tournoi du pouvoir. Dans Dragon Ball Super : Super héros nous apprenons en savoir plus sur la source son pouvoir vraiment puissant.

Si vous voulez découvrir la raison de la grande force de Jiren pour vous-même, alors vous devriez aller ici arrêter maintenant résoudre. N’hésitez pas à consulter l’article après votre passage au cinéma.

Le pouvoir de Jiren a une origine étonnamment simple

Dans le premier acte de Dragon Ball Super : Super Hero, on voit Son Goku, Vegeta et Broly train sur la planète de Lord Beerus. Alors que notre protagoniste essaie d’apprendre à Broly à contrôler son immense pouvoir, le prince Saiyan se concentre sur sa méditation.

Une circonstance qui irrite beaucoup Goku, car il n’y voit aucune formation. Végéta lui explique alors qu’il s’agit probablement aussi d’une sorte d’entraînement et rappelle Jirenqui l’a même fait il y a quelque temps lors de l’actuel Tournoi du Pouvoir.

Vegeta explique ensuite que la force presque écrasante de Jiren augmente en fait pas tellement à lui ou le Goku distinguerait. Cela n’apparaîtrait que de cette façon, puisque son ancien adversaire a utilisé son pouvoir utiliser très efficacement et le libérer de manière ciblée.

En un mot alors ne gaspillez pas le pouvoir de Jiren pendant un combat mais est toujours dans un état de énorme concentration ainsi que la méditation. Puisqu’il a le contrôle total, son attaques explosives totalement surprendre ses adversaires.

Jiren peut parfaitement contrôler son pouvoir © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Car un tel équilibre intérieur, cependant contraire à sa propre nature, Vegeta doit d’abord s’entraîner intensivement à cette méditation. Apparaît peu de temps après Whis et félicite notre anti-héros d’avoir acquis cette connaissance – même si c’est pour cela nécessaire depuis longtemps ont. Puis l’ange rappelle à Son Goku qu’un vrai combattant pas seulement entraîner votre corps aurait.

Après Vegeta dans le Arc du prisonnier de la patrouille galactique sur la planète Yadrat avait appris sa propre énergie de manière substantielle mieux contrôler, cela semble être la prochaine étape logique. Cela convient également au personnage qu’il apprend de ses erreurs passées surpasser ses rivaux.

Dragon Ball Super : Super Hero lancé le 30 août 2022 dans le cadre des Crunchyroll Anime Nights dans les cinémas allemands participants.